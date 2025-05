Urlaub in Portugal geht nach hinten los – weil Touristin diese Fehler macht

Ein Urlaub in Portugal wird immer beliebter. Das Land ist noch nicht ganz so überlaufen wie zum Beispiel Italien oder Spanien und hat selbst jede Menge zu bieten. Sonne, Strand und Meer gehören zum Urlaub in Portugal dazu, aber auch malerische Wanderwege und besondere Naturkulissen sind die Reise wert.

Es gibt allerdings Dinge, die man im Urlaub in Portugal beachten sollte – sonst kommt schnell Frust auf. Und dafür ist die Urlaubszeit doch wirklich zu schade!

Urlaub in Portugal: Frau macht mehrere Fehler

Auch der Urlaub in einem Traumland wie Portugal kann in die Hose gehen, wenn man sich nicht informiert. So ist es einer Frau passiert, die erstmals in das Land reiste. Den ersten Fehler beging sie schon bei ihrer Planung. Als sie eine Unterkunft in Lagos im Süden des Landes suchte, konzentrierte sie sich ausschließlich auf die Bewertungen im Internet. Der US-Amerikanerin reichte die Tatsache, dass die Stadt am Strand liegt – doch wo genau ihre Unterkunft sich dann befindet, war ihr nicht mehr wichtig.

In einem Artikel bei „Business Insider“ erklärt die Urlauberin, das genau das ein großer Fehler war. Altstadt von Lagos und gewünschter Strand sollen zwar jeweils nur 12 und 25 Minuten zu Fuß entfernt gewesen sein. „Was ich jedoch nicht bedacht hatte, war, wie unglaublich steil Lagos ist und wie sehr meine Waden schmerzen würden.“

Urlaub in Portugal: Das sollten Reisende wissen

Ein weiteres Problem, dass die Urlauberin vor Ort hatte, betrifft ebenfalls die richtige Planung. „Obwohl wir direkt außerhalb der Viertel Ribeira und Baixa wohnten, wo es eine große Auswahl an Restaurants gibt, war es schwierig, kurzfristig noch eine Reservierung für ein Abendessen zu bekommen“, schildert die Frau. Sie würde deshalb künftig frühzeitig Tische in Lokalen reservieren.

Auch bezüglich Ausflügen während des Urlaubs in Portugal rät die Touristin anderen Reisenden, mehr Motivation zu zeigen. Sie selbst wollte zum Beispiel eine besondere Kapelle besichtigen, die allerdings eineinhalb Stunden Fahrtzeit bedeutet hätte. Deshalb entschied sie sich gegen den Ausflug – und bereut es im Nachhinein. „Schließlich ist eine kurze Autofahrt nichts im Vergleich zu einem achtstündigen Flug“, resümiert sie.