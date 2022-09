Dortmund – Schalke im Livestream: Hier siehst du das Revierderby live

Du willst Dortmund – Schalke im Livestream oder TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht!

Derby-Zeit im Ruhrgebiet! Hier erfährst du, wie du BVB – Schalke im Livestream sehen kannst.

Dortmund – Schalke im Livestream: Hier läuft das Spiel

Drei Punkte holte Königsblau in der bisherigen Saison. Die Königsblauen warten weiterhin auf den ersten Sieg seit ihrer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Besonders nach der herben 1:6-Klatsche Spieltag gegen Union Berlin brennen die Knappen auf Wiedergutmachung. Gegen Stuttgart glückte daraufhin immerhin wieder ein Remis.

Die Hinrunde des FC Schalke 04

Köln 3:1 Schalke

Schalke 2:2 Gladbach

Wolfsburg 0:0 Schalke

Schalke 1:6 Union Berlin

Stuttgart 1:1 Schalke

Schalke 3:1 Bochum

BVB – Schalke, 17. September 2022

Schalke – Augsburg, 01. Oktober 2022

Leverkusen – Schalke, 08. Oktober 2022

Schalke – Hoffenheim, 15. Oktober 2022

Hertha BSC – Schalke, 22. Oktober 2022

Schalke – Freiburg, 29. Oktober 2022

Werder Bremen – Schalke, 05. November 2022

Schalke – Mainz, 09. November 2022

Schalke – Bayern München, 12. November 2022

Frankfurt – Schalke, 21. Januar 2023

Schalke – RB Leipzig, 25. Januar 2023

Jetzt steckt Schalke mitten in den Derby-Wochen. Nach dem Sieg gegen den VfL Bochum will Schalke jetzt nachlegen. Am Samstag (15.30 Uhr) ist S04 zu Gast beim BVB, übertragen wird die Partie von Sky.

So ist die Rechte-Situation in der Bundesliga

Seit einigen Jahren wird die TV-Rechte-Situation in der Bundesliga immer unübersichtlicher. Inzwischen reicht nicht mehr nur ein einziges Abo, um alle Partien der Fußball-Bundesliga zu verfolgen. Die Zeiten von Premiere sind vorbei.

Den größten Teil der Spiele zeigt der Sky. Beim Pay-TV-Riesen laufen der komplette Bundesliga-Samstag und alle englischen Wochen – im TV und im Livestream bei Sky Go und Sky Wow.

Die TV-Rechte für die Bundesliga teilt sich Sky mit DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele am Freitag und die Bundesliga-Partien am Sonntag.