FC Schalke 04: Trainer-Hammer droht! ER will den S04 verlassen

Der FC Schalke 04 und Trainer: Das will irgendwie nicht so richtig klappen. In den vergangenen fünf Jahren gab es bei den Profis ganze 14 Cheftrainer. Kees van Wonderen ist der neueste Coach der Königsblauen, der die Wende bringen soll.

Nun aber gibt es auch Aufregung in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Dort droht den Knappen ein herber Verlust. Ein Trainer möchte nämlich den S04 verlassen und zu seinem Ex-Klub zurückkehren.

FC Schalke 04 droht herber Verlust

Den meisten Fans des FC Schalke 04 wird er wohl kaum ein Begriff sein, doch der Klub schätzt ihn sehr. Die Rede ist von Trainer Thomas Bertels, der seit einem Jahr die U17 der Königsblauen trainiert. In der vergangenen Saison wurde er mit den B-Junioren Tabellendritter der Junioren-Bundesliga West. In der laufenden Spielzeit hat er die Vorrunde der Juniorenliga auf Platz zwei hinter dem VfL Bochum abgeschlossen.

Nun aber droht sein Verlust. Bertels möchte Schalke nämlich schnellstmöglich verlassen, berichten die „Ruhr Nachrichten“. Der 38-Jährige habe dies bereits den S04-Bossen mitgeteilt. Sein Grund: Er will zurück zum SC Paderborn, wo er vor der Saison 2023/24 herkam und dort die zweite Mannschaft trainieren.

Die Ostwestfalen suchen nämlich nach einem neuen Coach, nachdem der ehemalige Trainer Daniel Brinkmann Anfang November zu Hansa Rostock gewechselt war. Aktuell wird die Paderborner Reservemannschaft interimsweise trainiert.

Trainer will S04 verlassen

Bevor Bertels U17-Trainer beim FC Schalke 04 war, führte er die zweite Mannschaft des SC Paderborn von der Oberliga in die Regionalliga. Es ist davon auszugehen, dass die S04-Bosse dem Coach keine Steine in den Weg legen werden. Sein Abgang wäre allerdings mehr als nur bitter, da mitten in der Saison nun ein neuer Trainer geholt werden muss.

Wer im Falle eines Abschieds dann die B-Junioren der Knappen übernehmen wird, ist aktuell noch unklar. Nach der Vorrunde steht für die Schalker U17 bald die Hauptrunde an. Vermutlich dann mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie.