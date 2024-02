FC Schalke 04: Deutliche Ansage an S04-Stars! Klub-Legende Höwedes spricht Klartext

23 Spiele, 26 Punkte, Tabellenplatz 14: Wer vor der Saison gesagt hätte, dass der FC Schalke 04 sich mitten im Abstiegskampf befinden würde, wäre vermutlich ausgelacht worden. Doch das ist mittlerweile bittere Realität. S04 spielt eine katastrophale Zweitliga-Saison. Es droht der nächste Abstieg – dieses Mal in die 3. Liga!

Damit der Klassenerhalt gelingt und im Sommer ein weiterer Umbruch stattfinden kann, gibt es jetzt von Benedikt Höwedes eine deutliche Ansage an die gesamte Mannschaft des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Deutliche Ansage an S04-Stars

333 Pflichtspiele hat Benedikt Höwedes für den FC Schalke 04 absolviert. Er kennt den Verein so gut wie kaum ein anderer Spieler. Deshalb ist der S04 ihm auch weiterhin enorm wichtig. Die aktuelle Situation um den Traditionsverein bereitet dem Weltmeister von 2014 große Sorgen.

„Ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Bei mir war es zwar in der ersten Liga, aber da hatten wir auch eine längere Durststrecke an Misserfolgen gehabt. Das ist wahnsinnig schwierig, da wieder rauszukommen“, so der einstige Kapitän der Königsblauen.

An die Schalker Truppe schickt er auch eine deutliche Ansage, damit der Klassenerhalt unbedingt gelingt: „Es ist einfach wichtig, dass sich da eine Gruppe findet, die für einander einsteht, die ihr Herz auf dem Platz lässt und mit dem richtigen Werkzeug und mit dem richtigen Plan des Trainers in die Spiele reingeht, um dann irgendwie den Karren wieder umzubiegen.“

Spiel gegen St. Pauli als große Chance

Diese Spieler, also Simon Terodde und Co., sollen sich laut Höwedes „der Verantwortung einfach bewusst“ sein und „diese Verantwortung auch mit auf den Platz bringen. Und dann gilt es erstmal, diesen Verein in der zweiten Liga zu halten und dann kontinuierlich weiterzuarbeiten“, so die Klub-Legende des FC Schalke 04.

Für den ehemaligen Verteidiger kommt es daher auch ganz gut, dass der FC St. Pauli am Freitag (1. März, 18.30 Uhr) zu Gast ist. Denn so ein Spiel könnte der Mannschaft entgegenkommen, „weil die Erwartungshaltung einfach eine andere ist. Pauli als ganz klarer Favorit, als Aufstiegskandidat Nummer eins kommt hierher. Die Erwartungshaltung ist jetzt nicht, wie in den anderen Spielen. Aber vielleicht ist es auch eine Chance und eine Möglichkeit, einfach ein bisschen befreiter aufzuspielen und vielleicht auch einfach ein Spiel zu gewinnen, was vielleicht auf dem Papier jetzt erstmal pro Pauli steht.“