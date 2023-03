FC Schalke 04: Offiziell! Klub-Legende Höwedes macht beim DFB Schluss – DAS ist der freudige Grund

Benedikt Höwedes ist zweifelsfrei eine der größten Vereinslegenden des FC Schalke 04. Höwedes war nicht nur ein Talent der Knappenschmiede, das zum langjährigen Kapitän wurde, sondern auch eine absolute Identifikationsfigur. Als Führungspersönlichkeit ging er für die Fans und für seine Mitspieler stets vorweg.

Nach seiner aktiven Laufbahn beim FC Schalke 04 wurde Höwedes Teammanager beim Deutschen Fußball-Bund und begleitete die Nationalelf als Verantwortlicher. Nun beendeten der DFB und der Ex-Schalker ihre Zusammenarbeit. Der Grund für das DFB-Aus ist jedoch ein sehr erfreulicher.

FC Schalke 04: Voller Fokus auf die Familie

Seit August 2021 fungierte Benedikt Höwedes als Teammanager der deutschen Nationalmannschaft. Unter anderem begleitete er das Team bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Als ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister sollte Höwedes als Verbindung zwischen Mannschaft und Trainerteam/Führung agieren. In dieser Aufgabe leistete der ehemalige Schalker eine gute Arbeit. Sowohl aus der Mannschaft selbst als auch aus der Führungsetage gab es immer wieder positive Resonanzen und Worte über den 35-Jährigen.

Dennoch lief der Vertrag von Höwedes nur bis zum vergangenen Dezember. Verlängert wurde dieser nicht. Doch der Grund dafür ist nicht schlechte Arbeit oder die Unzufriedenheit der DFB-Bosse. Der Weltmeister von 2014 selbst wollte kein neues Arbeitspapier. Aus persönlichen Gründen. „Mein Vertrag lief nur bis zum Dezember. Wir bekommen im Mai zum dritten Mal Nachwuchs“, erklärte Höwedes. „Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen, weil ich noch relativ jung bin. Ich genieße das unheimlich, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen“, fügte der Ex-Knappe hinzu.

Wegen der Geburt seines dritten Kindes möchte Höwedes sich also eine berufliche Auszeit nehmen. Bereits in seiner Zeit als Profi bei Lokomotive Moskau habe er gemerkt, „dass ich mehr Zeit mit der Familie haben möchte – gerade wenn die Kinder noch so klein sind und sie mich brauchen“, erläuterte der Ex-Teammanager des DFB. Wie es für den gebürtigen Haltener nach seiner Pause weitergeht, steht dagegen noch nicht fest.

Rückkehr zum S04?

Vielleicht geht es für Höwedes nach seiner „Baby-Pause“ an seiner alten Wirkungsstätte weiter. Dass Höwedes auf Schalke immer noch ein gern gesehener Gast ist, steht außer Frage. Er war ganze sechs Jahre lang Kapitän des Pottklubs, wurde dank seiner Treue und seines Einsatzes zu einer Legende bei S04. Vielleicht findet die Ära Höwedes auf Schalke eine Fortsetzung in anderer Funktion.

Schon in der Vergangenheit wurde der Weltmeister mit einer Rückkehr in offizieller Funktion als Sportdirektor oder Teammanager in Verbindung gebracht. Nach seiner beruflichen Auszeit könnte diese Thematik erneut aufkochen. Je nachdem, wie die sportliche und personelle Situation auf Schalke dann aussieht. Eine Rückkehr ihres alten Kapitäns würden wahrscheinlich viele S04-Fans sehr begrüßen. Dazu hat Höwedes durch seine lange Vergangenheit am Berger Feld, den oft benannten und gewünschten Stallgeruch.

Für Benedikt Höwedes zählt momentan aber erst mal nur die Familie. Wann der Ex-Schalker wieder voll in das Berufsleben einsteigen möchte, ist derzeit noch nicht bekannt. Höwedes wird sich erst mal reichlich um seine Frau und seine Kinder kümmern, bevor er wieder eine neue Aufgabe angeht. Ob diese vielleicht tatsächlich Schalke 04 heißen könnte, wird man in der Zukunft sehen.