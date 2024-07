FC Schalke 04: Bittere News für Neuzugang! ER muss in die U23

Für die bald anstehende Saison hat der FC Schalke 04 schon reichlich Verstärkung geholt. Dabei wird es aber nicht bleiben. Kaderplaner Ben Manga ist weiterhin auf der Suche nach Neuzugängen für die Offensive (hier mehr dazu).

Ansonsten dürfte Cheftrainer Karel Geraerts mit den Spielern zufrieden sein, die er bekommen hat. Doch für einen Neuzugang des FC Schalke 04 gibt es jetzt schlechte Nachrichten. Die gesamte Vorbereitung machte er bei den Profis mit, nun muss er aber in die U23 runter.

FC Schalke 04: Viel Lob für Neuzugang Bayindir

Bislang wurden beim FC Schalke 04 elf Neuzugänge präsentiert. Dazu zählt auch Aris Bayindir. Der Youngster, der aus der Jugendabteilung von RB Leipzig geholt wurde, ist gerade einmal 17 Jahre alt und für Ben Manga ein „sehr spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel mitbringt. Er ist mit beiden Füßen sehr stark am Ball und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Spieler“, so der Kaderplaner.

Allerdings weiß Ben Manga auch, dass Schalke etwas Neues für Bayindir ist. „In Leipzig war er der Jugendspieler, der an den Wochenenden in der U19 am Ball gewesen ist. Bei uns ist er nun ein Teil des Profikaders, auch wenn er noch ein Jahr in der A-Jugend spielen könnte“, erklärt Ben Manga.

Bei den Knappen wird Bayindir viel Zeit bekommen, „um sich zu akklimatisieren“, so Ben Manga weiter. „Bereits bei seiner Vorstellung haben wir gesagt, dass wir Aris in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben möchten, im Profifußball seine Qualitäten zu zeigen und sich weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft noch viel Spaß an dem Jungen haben werden.“ Dennoch gibt es erstmal bittere News für Bayindir.

Bayindir muss in die U23

Denn Cheftrainer Karel Geraerts hat entschieden, dass Bayindir erstmal in die U23 des FC Schalke 04 muss. Dort kam er auch am Samstag (27. Juli) beim Regionalliga-Auftakt direkt zum Einsatz. Gegen den SC Wiedenbrück stand der 17-Jährige bereits in der Startelf im Team von Trainer Jakob Fimpel.

Doch Bayindir ist nicht der einzige Youngster, der in der Regionalliga-Mannschaft spielen wird. Vitalie Becker, Taylan Bulut, Max Grüger und Peter Remmert haben bereits oft mit der U23 trainiert und gehörten im ersten Spiel ebenfalls zum Kader wie Bayindir. Der S04 plant, jede Woche neu zu entscheiden, wer wo spielt und trainiert.

Sollten sich Bayindir und Co. in der U23 gut präsentieren, dürfen sie sich wieder Hoffnungen machen, Teil der Profimannschaft zu sein und in der 2. Bundesliga aufzulaufen.