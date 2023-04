FC Schalke 04: Trotz Leverkusen-Pleite – auf DIESE Rückkehr hat S04 sehnlichst gewartet

Jede Serie hat mal ein Ende – so auch die des FC Schalke 04. Nach acht Spielen in Folge ohne Niederlage unterlag Königslau am 26. Bundesliga-Spieltag Bayer Leverkusen. Gegen den hohen Favoriten gab es eine bittere 0:3-Pleite.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht beim FC Schalke 04. Das Verletztenlazarett lichtet sich bei S04 langsam und gegen Leverkusen feierte auch ein S04-Profi sein Comeback.

FC Schalke 04 verliert gegen Leverkusen

Ein gutes Spiel des FC Schalke 04 wird nicht belohnt. Die Königsblauen zeigten gegen zu starke Leverkusener eine mehr als nur gute Partie, hatten zahlreiche Torchancen und gingen am Ende doch als Verlierer vom Platz.

Die beiden Gegentore fielen erst nach dem Seitenwechsel. Frimpong sorgte in der 50. Minute für die 1:0-Führung, ehe Wirtz nach einer starken Kombination den zweiten Treffer des Tages für Bayer erzielte. Den Schlusspunkt setzte dann Azmoun in der Nachspielzeit. Der Revierklub probierte es in der Schlussphase noch, traf allerdings nicht und kassierte somit die erste Niederlage in der Rückrunde.

Skarke kehrt endlich zurück

Für die wohl einzig gute Nachricht sorgte Tim Skarke, der dem FC Schalke 04 in den vergangenen fünf Partien verletzungsbedingt fehlte. Die Leihgabe von Union Berlin kam in der 71. Minute für Tom Krauß ins Spiel und sammelte noch Spielpraxis.

Cheftrainer Thomas Reis zeigte sich zuletzt schon verärgert darüber, dass Skarke so lange ausfiel und nicht schon früher zurückkehrte. Schließlich braucht Königsblau einen Flügelstürmer, deshalb wurde Skarke im Winter auch geholt. Neben dem 26-Jährigen fällt nämlich auch Soichiro Kozuki, der ebenfalls auf den Außen beheimatet ist, verletzungsbedingt bis zum Saisonende aus.

Durch die Niederlage des S04 bleibt im Tabellenkeller alles beim Alten. Der VfB Stuttgart verlor deutlich gegen Union Berlin mit 0:3 und bleibt Tabellenschlusslicht. Hertha BSC Berlin konnte einen Punkt gegen den SC Freiburg holen. Für Schalke geht es am kommenden Spieltag bei der TSG Hoffenheim (9. April, 19.30 Uhr) im Kellerduell weiter.