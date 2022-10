FC Schalke 04: Ex-Star kritisiert Fans und Verein – „Braucht mehr Realitätssinn“

Der FC Schalke 04 muss sich derzeit von allen Seiten was anhören. Ex-Spieler, Experten, Vereinslegenden – kaum jemand lässt die Chance ungenutzt die Situation zu kommentieren. Besonders nach der Trainerentlassung von Frank Kramer meldeten sich viele zu Wort.

So auch Alexander Baumjohann. Der spielte einst als Jugendspieler in der Knappenschmiede und schaffte es auch zu den Profis. Die aktuelle Lage des FC Schalke 04 besorgt ihn – nicht nur wegen des Wirbels um Frank Kramer.

Reißt der FC Schalke 04 das Ruder herum?

Die Lage ist bedrohlich. Vier Ligaspiele gingen für die Knappen in Folge verloren. Besonders der schwache Auftritt gegen Bayer Leverkusen war ein Tiefpunkt. Schalke befindet sich in akuter Abstiegsnot. Erinnerungen an das Abstiegsjahr 2021 werden wach.

Dass man sich jetzt von Kramer trennte bezeichnet Baumjohann im „Kicker“ als alternativlos. Nach den Niederlagen gegen Hoffenheim „musste etwas passieren“. Für Kramer persönlich tue es ihm aber leid. „Er hatte nie wirklich eine echte Chance angesichts der Skepsis, die ihm vom ersten Tag an entgegenschlug“, resümiert der Ex-Schalker.

Baumjohann zieht Guardiola-Vergleich

Das Problem sei, dass auf Schalke schnell wieder zu hohe Ansprüche herrschen. „Schalke ist immer noch einer der Klubs, bei denen die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit am meisten auseinandergeht“, so Baumjohann. Zudem fällt er das bittere Urteil: Zu viel mehr ist der aktuelle Kader nicht im Stande.

„Selbst Guardiola wäre für Schalke kein Heilsbringer“, wird der 35-Jährige deutlich. Zudem appelliert er auch an die Fans: „Schalke – und damit meine ich vor allem das Umfeld – braucht mehr Bodenhaftung und Realitätssinn.“

Packt es der FC Schalke 04?

Aus seiner Sicht werde es noch länger dauern, bis Schalke in der Bundesliga um einstellige Plätze mitkämpfen wird. Dennoch wünsche er sich, dass die Knappen in der Liga bleiben. Seinem Jugendklub fühlt er sich noch immer verbunden.

Von 2004 bis 2007 und von 2010 bis 2012 absolvierte Baumjohann für die Knappen 47 Pflichtspiele. In seiner Karriere spielte er in Deutschland zudem für Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Hertha BSC Berlin und den 1. FC Kaiserslautern.