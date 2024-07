FC Schalke 04: Nächster Transfer-Coup? Riesen-Aufregung um S04-Flirt

Macht der FC Schalke 04 etwa den nächsten Transfer-Coup perfekt? Einige Neuverpflichtungen hat der Revierklub bereits verkündet. Die Kaderplanungen sind aber noch lange nicht abgeschlossen. Bis zum Saisonstart sollen noch weitere Spieler folgen.

Einer davon könnte William Balikwisha sein, der schon seit mehreren Monaten mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wird. Der offensive Mittelfeldspieler soll seinen Vertrag nun aufgelöst haben. Der Weg zu einem S04-Wechsel ist also frei. Doch dem 25-Jährigen droht Ärger.

FC Schalke 04: Nächster Transfer-Coup?

Er ist ein Wunschspieler von Sportdirektor Marc Wilmots. Der Belgier ist ein absoluter Fan von William Balikwisha und will ihn am liebsten zum FC Schalke 04 lotsen. In den vergangenen Wochen gab es reichlich Aufregung um den Offensivspieler. Von Trainingsstreiks bis unterschriebenen Verträge war alles dabei.

Auch interessant: FC Schalke 04: Geraerts lässt aufhorchen – steht die neue Nummer eins fest?

Nun gibt es erneut Wirbel. Balikwisha soll gegen eine eigene Zahlung seinen Vertrag, der bis 2025 noch gültig war, bei Standard Lüttich Ende Mai aufgelöst haben. Das berichtet „Infosud“ aus Belgien. Demnach sei es auch fraglich, ob die Vertragsauflösung rechtmäßig sei. Es droht ein großer Streit mit Lüttich, denn der Klub zieht es in Erwägung, gegen Balikwisha vor Gericht zu ziehen.

Sollte die Vertragsauflösung stimmen, wäre der offensive Mittelfeldspieler ablösefrei zu haben. Der S04 soll vor der Auflösung ein Angebot in Höhe von 450.000 Euro abgeschickt haben. Zudem sollte eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent verankert werden.

Interessentenliste ist lang

Balikwisha könnte jetzt also ohne Ablöse zum FC Schalke 04. Dem Bericht nach sind die Verhandlungen aber etwas kompliziert. Zudem gibt es noch zahlreiche andere Interessenten, die den Mittelfeldspieler gerne unter Vertrag nehmen wollen. So sollen unter anderem Fortuna Düsseldorf und NEC Nijmegen an einer Verpflichtung interessiert sein.

Mehr Nachrichten für dich:

In der vergangenen Saison kam Balikwisha für Lüttich in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Balikwisha ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum als auch auf den Außen spielen.