FC Schalke 04: Star wird zum gefeierten Helden – damit hat wohl niemand gerechnet

Ohne Frage gehört Kenan Karaman zu den wichtigsten Spielern im aktuellen Kader des FC Schalke 04. Auch Moussa Sylla, der derzeit noch verletzt ausfällt, hat mit seinen Toren gezeigt, wie wichtig er für die Königsblauen ist. Doch nach und nach kommt ein stiller Held aus sich heraus und zeigt allen Kritikern, was er drauf hat.

Die Rede ist von Janik Bachmann. Der Mittelfeldspieler wurde vor seiner Verpflichtung als C-Lösung deklariert. Mittlerweile ist auch er aus der Startelf des FC Schalke 04 nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Entwicklung hat wohl kaum jemand gerechnet.

FC Schalke 04: Bachmann wird zum gefeierten Helden

An dem wichtigen 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC hatte auch Janik Bachmann einen großen Anteil. Der Mittelfeldspieler sorgte nämlich für die 1:0-Führung des FC Schalke 04. Bei seiner Auswechslung in der 84. Minute gab es viel Applaus vom eigenen Anhang im Stadion und viel Lob in den sozialen Netzwerken. Bachmann ist endlich in Gelsenkirchen angekommen.

Dabei sah es zum Saisonbeginn noch ganz anders aus. Viele Anhänger waren vom Transfer des Mittelfeldspielers, der vom Absteiger Hansa Rostock kam, nicht besonders begeistert. Bachmann brauchte auch einige Spiele, bis er etwas aus sich herauskommen konnte. Mittlerweile ist der 28-Jährige eine feste Säule geworden.

In 13 der 17 Spielen stand er in der Startelf. Fünf Partien verpasste er aufgrund einer Verletzung. Drei Tore erzielte er auch schon im königsblauen Dress. Aber er macht sich mittlerweile mit seinem Einsatz und seinem Ehrgeiz bei den Schalker Anhängern beliebt.

Bachmann immer wichtiger für S04

Diese Attribute lieben die Fans des FC Schalke 04 nämlich, wenn ein Spieler alles für den Verein gibt. „Janik hat enormen Ehrgeiz und den Drang, sich in jeden Ball zu schmeißen: Er bringt gute Laufleistungen und ist physisch sehr gut. Aber er kann auch in die Offensive durchstarten und Tore schießen – das macht ihn so interessant für uns“, lobte ihn sein Trainer Kees van Wonderen.

Auf Schalke hat Bachmann noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Sollte der 1,96 Meter große Mittelfeldspieler so weiter machen, könnte er zu einem absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling werden.