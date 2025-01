FC Schalke 04: Hammer-Deal perfekt! S04 macht es offiziell

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 warten, bis es in Sachen Neuzugänge endlich spannend wird. Kurz vor dem Deadline Day (3. Februar) ist die zweite Verstärkung da.

Der FC Schalke 04 hat nach Loris Karius den nächsten Hammer-Transfer verkündet. Der senegalesische Stürmer Pape Meissa Ba schließt sich den Königsblauen an.

FC Schalke 04: Ba-Transfer offiziell

Ein neuer Stürmer ist da: Pape Meissa Ba wechselt vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot zum FC Schalke 04. Die Königsblauen haben den 27-Jährigen mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet.

„Mit Pape Meissa Ba erweitern wir unsere personellen Optionen in der Offensive. Er hat seine Torgefährlichkeit in Frankreich unter Beweis gestellt, 21 Tore in eineinhalb Jahren für Grenoble sind bemerkenswert. Wir haben uns intensiv mit seinem Profil befasst und sehen ihn als sinnvolle Verstärkung für unseren Kader. Wir sind froh, dass er sich jetzt schon für Schalke 04 entschieden hat“, freut sich Youri Mulder, Direktor Profifußball.

„Es fühlt sich für mich richtig an, jetzt den Schritt nach Deutschland in die 2. Bundesliga zu gehen. Wir haben gute Gespräche geführt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun Spieler von Schalke 04 bin. Ich will mein Bestes für den Club geben“, sagt Pape Meissa Ba.

Neuer Stürmer für S04

Nach Karius ist Ba der zweite Neuzugang des FC Schalke 04. Der Senegalese zeigte in der laufenden Saison, warum nicht nur die Knappen an ihm dran waren. Zehn Tore gelangen ihm bei Grenoble in 18 Pflichtspielen. Dem Vernehmen nach fließen ein halbes Jahr vor Vertragsende 300.000 Euro an den französischen Zweitligisten.

Geplant war eigentlich, dass der Rechtsfuß erst im Sommer nach Gelsenkirchen wechseln sollte. Da wäre er nämlich ablösefrei zu haben. Allerdings war unter anderem die nächste Verletzung von Emil Höjlund ein Grund, weshalb Ben Manga und Co. auf dem Transfermarkt reagierten.

