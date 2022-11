FC Schalke 04: Vor Aufsteiger-Duell – Reis zieht bitteren Vergleich zu Werder Bremen

Am 13. Spieltag steht in der Bundesliga das Aufsteiger-Duell auf dem Programm. Der SV Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04. Während die beiden Klubs in der zweiten Liga am Ende nur zwei Punkte trennten und die Königsblauen vor den Bremern landeten, sieht die Welt in der ersten Liga nun ganz anders aus.

Nach zwölf Spielen steht der FC Schalke 04 auf Platz 18 und Bremen auf Platz acht. Zwölf Punkte trennen die beiden Aufsteiger dabei. Zu den Gründen für diesen großen Abstand hat sich nun auch Trainer Thomas Reis geäußert.

FC Schalke 04: Reis vergleicht Schalke mit Bremen

„Ich denke, dass Bremen auch einen Großteil der Mannschaft zusammenhalten konnte. Sie sind aufgestiegen und haben es relativ schnell geschafft sich zu etablieren. Hier war auch ein bisschen ein Aderlass, wo auch viele Spieler den Verein verlassen haben und wo neue Spieler dazu kamen“, benennt der S04-Coach einen großen Unterschied zwischen den Klubs.

Ein weiterer Unterschied soll laut dem neuen Trainer der Königsblauen im Verletzungspech liegen. „Es ist eine große Verletztenliste entstanden. Gerade im hinteren Bereich wurden wir extrem getroffen und Bremen hat es halt eben geschafft die nötigen Punkte zu holen“, resümiert Reis. Anschließend ergänzt er: „Auch diese Mannschaft (der FC Schalke 04, Anm. d. Red.) war ja manchmal kurz davor, ob es gegen Augsburg war oder in anderen Spielen, wo es in die andere Richtung hätte kippen können, das ist leider nicht passiert“.

FC Schalke 04: So will Reis Bremen schlagen

Aus diesem Grund sehe „man das Bremen einfach im Moment sehr befreit ist, sehr viel Ruhe ausstrahlt und auch gereift ist“, kommentiert Reis. Allerdings macht der neue Trainer auch klar, dass sich Schalke vor dem Mitaufsteiger nicht verstecken muss. Trotzdem allem seien „sie natürlich auch nicht unschlagbar und man muss immer daran glauben, dass in jedem Spiel was möglich ist“.

Aktuell haben die Königsblauen schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Nach dem Aufsteiger-Duell geht es für die Schalker im Heimspiel gegen den Mainz 05 weiter, ehe sie am letzten Spieltag vor der WM-Winterpause zuhause den FC Bayern empfangen.