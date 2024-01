FC Schalke 04: Riesen-Aufregung um Ouedraogo – geht jetzt alles schnell?

Das Transfer-Poker um Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 geht wohl in die nächste Runde. Der Youngster, der heiß begehrt ist, könnte den Klub schon bald verlassen. Interessenten gibt es reichlich, jetzt macht aber ausgerechnet ein Bundesligist richtig ernst.

Demnach geht der FC Bayern in die Offensive. So sollen die Münchener dem Supertalent des FC Schalke 04 ein offizielles Angebot abgeschickt haben. Ob Ouedraogo zusagen wird?

FC Schalke 04: Riesen-Aufregung um Ouedraogo

Dass der deutsche Rekordmeister an Assan Ouedraogo interessiert ist, ist schon seit längerem bekannt. Die Münchener haben dem Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 auch wohl schon ein erstes Angebot gemacht. Demnach bietet der FC dem 17-Jährigen einen Fünfjahresvertrag bis 2029 an, berichtet „Sky“.

Auch interessant: „Das gab es beim FC Schalke noch nie“ – Wilmots schwer beeindruckt

Ab dem kommenden Sommer soll sich Ouedraogo dem Top-Klub aus Bayern dann anschließen. Neuesten Recherchen zufolge soll die Ausstiegsklausel für das deutsche Juwel bei rund 15 Millionen Euro liegen. Geld, das die klammen Schalker dringend bräuchten.

Ouedraogo will sich mit seiner Entscheidung aber noch etwas Zeit lassen und konzentriert sich vorerst weiterhin auf seine Genesung, hieß es weiter. Der Youngster hatte sich im Rahmen der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Indonesien einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zugezogen. Aktuell ist er mit den Königsblauen im Winter-Trainingslager in Portugal und bereitet sich auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor.

München oder Leipzig: Für welchen Klub entscheidet sich Ouedraogo?

Aber nicht nur der FC Bayern ist an dem Mega-Talent des FC Schalke 04 interessiert. Ouedraogo, der seit 2014 bei den Gelsenkirchenern spielt und dort bis Sommer 2027 unter Vertrag steht, wird auch von RB Leipzig heiß umworben. Vom Klub des Ex-S04-Sportdirektors Rouven Schröder soll ebenfalls ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen. Auch dieser soll bis 2029 gehen.

Mehr Nachrichten für dich:

Somit liegt es an Ouedraogo, für welchen Klub er sich entscheidet. So oder so steht dem Youngster eine rosige Zukunft bevor. Zu aller erst steht allerdings die Rückrunde mit S04 an. In der Hinrunde gelang Ouedraogo beim Eröffnungsspiel gegen den HSV (3:5) sein erster Profitreffer.