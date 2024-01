„Das gab es beim FC Schalke noch nie“ – Wilmots schwer beeindruckt

Der FC Schalke 04 hat mit Marc Wilmots zu Beginn des Jahres einen neuen Sportdirektor präsentiert. Der Ex-S04-Profi soll den Klub wieder in die richtigen Bahnen lenken und die Rückkehr in die Bundesliga forcieren.

Erst kurz vor Weihnachten tauchten die Gerüchte um eine Verpflichtung von Marc Wilmots erstmals in den Medien auf. Dabei liefen die Gespräche mit dem FC Schalke 04 schon viel länger, wie der neue Sportdirektor jetzt verriet.

FC Schalke 04: Wilmots staunt

„Wir haben am 15. November zum ersten Mal gesprochen. Ein Weltrekord, dass das so lange nicht rauskam. Das gab es beim FC Schalke noch nie. Toll!“, verriet Marc Wilmots in seiner ersten Medienrunde im Trainingslager in Portugal. Erst einen Monat später tauchten die Wilmots-Gerüchte in den Medien auf.

Tatsächlich ist der FC Schalke 04 nicht dafür bekannt, dass solche Vorgänge lange geheim gehalten werden können. Immer wieder drängen Interna an die Öffentlichkeit. Im Fall Wilmots konnte man nun mal zeigen: Es geht auch anders.

Bevor Wilmots beim FC Schalke 04 zusagte, sprach er unter anderem mit André Hechelmann. „Er hat mich in Belgien besucht, und wir haben uns vier Stunden unterhalten. Er weiß genau, was Schalke 04 aktuell ist, ich noch nicht. André kann vielleicht von mir lernen – ich von ihm. Das ist perfekt”, so Wilmots.

Die neue Aufgabenverteilung beim FC Schalke 04

Der Belgier übernimmt beim FC Schalke 04 den Job von Hechelmann, während der in die Position des Technischen Direktors rückt. „Die zentrale inhaltliche Schnittstelle zwischen beiden Positionen ist das Transfergeschäft. Der Technische Direktor ist vollumfänglich in die Kaderplanung eingebunden und verantwortlich für die Umsetzung im Transfergeschäft. Dazu verantwortet er das Scouting, kümmert sich um verliehene Spieler und ist die Schnittstelle zur Knappenschmiede, hat somit die interne wie externe Spielergewinnung im Fokus“, erklärt Vorstandsboss Matthias Tillmann die neue Aufgabenverteilung.

Wilmots trägt als Sportdirektor die gesamtsportliche Verantwortung und hat das letzte Wort.