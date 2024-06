FC Schalke 04: Transfer-Poker hat ein Ende! Ouedraogo-Wechsel wohl fix

Seit Wochen und Monaten bestimmt Assan Ouedraogo die Schlagzeilen beim FC Schalke 04. Das Top-Talent ist heiß begehrt, zeigte in der abgelaufenen Saison, warum ihn so viele Top-Klubs in Deutschland und in ganz Europa haben wollen.

Nachdem der FC Bayern sich aus dem Transfer-Poker verabschiedet hat, hat Ouedraogo sich nun wohl für einen anderen Klub entschieden. Das Juwel bringt dem FC Schalke 04 eine satte Ablöse ein.

FC Schalke 04: Transfer-Poker hat ein Ende

Er war die große Hoffnung für die Zukunft, sollte den FC Schalke 04 wieder in die Erfolgsspur bringen. Mit gerade einmal 18 Jahren ist Assan Ouedraogo schon ein Leistungsträger bei den Königsblauen und hatte ebenfalls einen Anteil daran, dass der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gelungen war.

Doch nun wird Ouedraogo den Verein wohl verlassen. Wie „Sky“ berichtet, hat die Transfer-Saga um das Top-Talent ein Ende. Der Youngster soll sich für einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden haben. Es müssen nur noch die letzten Vertragsdetails geklärt werden.

Ouedraogo unterschreibt bei den Leipzigern einen Vertrag bis 2029 und bringt den Königsblauen eine satte Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro. Ob Boni und sonstige Leistungen ebenfalls ausgehandelt worden sind, ist allerdings noch unklar.

Der Plan mit Ouedraogo

Während diese Entscheidung bereits gefallen sei, müsse noch eine andere getroffen werden. Zunächst sei geplant, dass Ouedraogo die Sommervorbereitung mit dem Bundesligisten absolviert. Ob er anschließend an den FC Schalke 04 für eine Saison ausgeliehen wird und dann ab 2025 für Leipzig auflaufen wird, soll im späten Transferfenster entschieden werden.

Vor Kurzem hatte der FC Bayern München sich aus dem Transfer-Poker zurückgezogen. Das ermöglichte den Leipzigern wohl, einen Deal perfekt zu machen. Neben den beiden Bundesligisten waren zudem Eintracht Frankfurt, Newcastle United, der FC Chelsea und viele weitere europäische Top-Klubs am S04-Talent interessiert. RB Leipzig hat nun wohl den Zuschlag erhalten.