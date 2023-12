FC Schalke 04 in Alarmbereitschaft – schnappt ausgerechnet ER Ouedraogo weg?

Spielt Assan Ouedraogo auch in der kommenden Saison noch in Gelsenkirchen? Für den FC Schalke 04 spricht derzeit ziemlich wenig. Kein Aufstiegskampf, billige Ausstiegsklausel, zahlreiche Interessenten – die Zeichen stehen auf Abschied.

In den vergangenen Wochen sickerte das Interesse einiger Bundesligisten an Ouedraogo durch. Ein dem FC Schalke 04 bekanntes Gesicht äußert sich nun zum Juwel. Für die Fans wäre ein Wechsel zu diesem Verein wohl nur schwer verdaulich.

FC Schalke 04: Ouedraogo begehrt

Auch wenn der Mittelfeldspieler zuletzt verletzt fehlte: Ouedraogo bleibt bei den Knappen ein bestimmendes Thema. Nicht wenige halten ihn für das größte Juwel, das seit vielen Jahren aus der Knappenschmiede (hier mehr zum Thema lesen) empor kam. Kein Wunder, dass früh in der Saison die Hoffnungen auf ihm lagen, als es so gar nicht laufen wollte.

Seine Leistungen hat man auch in der Bundesliga registriert. So soll neben Bayern München und RB Leipzig selbst Borussia Dortmund die Entwicklung beobachten. Jedoch sind es die Leipziger, die beim Talent des FC Schalke 04 jetzt in die Offensive gehen.

Schröder geht in die Offensive

Konkret äußert sich nun ausgerechnet RB-Sportdirektor Rouven Schröder, der bis vor einem Jahr selbst auf Schalke aktiv war – und Ouedraogo daher natürlich kennt. „Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr weit im Kopf. Und nicht nur deshalb für viele Klubs interessant“, formuliert er gegenüber „Bild“.

Rouven Schröder, hier noch als S04-Funktionär. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

„Wer ihn gar nicht auf dem Schirm hat, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht“, macht er deutlich. Ein klares Zeichen, dass es der Verein auf den Spieler abgesehen hat. Wenngleich Schröder auch betonte, dass man respektieren solle, das er bei S04 unter Vertrag steht.

FC Schalke 04: Fans stinksauer!

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, wie die Schalke-Fans darauf reagieren. Für viele ist Schröder nach seinem plötzlichen Abgang 2022 aus persönlichen Gründen ein rotes Tuch. Dass er nur kurze Zeit später in Leipzig anheuerte, ließ ihn seinen Kredit aus dem Aufstiegsjahr völlig verspielen.

Dementsprechend reagieren manche auch. „Nimm bloß deine RB-Pfoten von ihm“, kommentiert beispielsweise ein Anhänger des FC Schalke 04 auf „X“. Und das ist wohl einer der nettesten Kommentare…