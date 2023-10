FC Schalke 04: Steht der Ouedraogo-Hammer fest? Fans können es nicht fassen

Dass Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 mit seinem 17 Jahren und den teils starken Leistungen zu Saisonbeginn auf sich aufmerksam machen würde, war nur eine Frage der Zeit. Erste Berichte über Interessenten gibt es schon seit einigen Tagen.

Während die Verantwortlichen zuletzt versuchten, das Thema herunterzuspielen, gibt es jetzt Aufregung. Es soll bereits eine Entscheidung um das Ausnahmetalent des FC Schalke 04 gefallen sein. Der neue Verein soll auch schon feststehen.

FC Schalke 04: Ouedraogo-Hammer soll feststehen

Zwar hat Assan Ouedraogo gerade erst einmal neun Pflichtspiele für den FC Schalke 04 absolviert, dennoch sollen die Interessenten bereits Schlange stehen. Zuletzt wurden Vereine wie der FC Bayern, RB Leipzig, AC Mailand, FC Liverpool und Brighton & Hove Albion genannt. Nun soll sogar schon eine Entscheidung getroffen sein.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll Leipzig die Nase vorne haben. Am Ende der Saison kommt es demnach zu einem Wechsel des 17-Jährigen zum Champions-League-Klub. Auch die Ausstiegsklausel war zuletzt ein Thema. Während viele Fans des FC Schalke Hoffnungen hatten, dass viel Kohle dabei rausspringt, fällt die anscheinend nicht sehr üppig aus.

Demnach ist Ouedraogo für lediglich sieben Millionen Euro zu haben. Deutlich günstiger als bisher angenommen. „Sky“ hatte berichtet, dass deutsche Klubs den 1,91 Meter großen Mittelfeldspieler für 12 bis 15 Millionen Euro kaufen können. Ausländische Klubs hingegen müssten satte 20 Millionen Euro zahlen.

Zu Leipzig am Ende der Saison?

Zurück zu Leipzig. Dort soll das Mega-Juwel des FC Schalke 04 also zum Ende der Saison hin wechseln. Offiziell ist allerdings noch nichts. Bei den Sachsen hat Ex-S04-Manager Rouven Schröder nach dem Aus von Max Eberl das Sagen und sorgte zuletzt auch schon für Aufregung.

Ouedraogos Vater Alassane traf sich nämlich mit Leipzigs Manager. Angeblich soll es sich allerdings nur um die Belange von Kevin Kampl handeln, der jüngst seinen Vertrag verlängerte und von Ouedraogo Senior vertreten wird. Es ist aber zu vermuten, dass auch über das Schalke-Talent gesprochen wurde.

Bei den S04-Anhängern kommt die Meldung überhaupt nicht gut an. Viele sind schockiert, dass es ihn ausgerechnet zu Leipzig zieht. Andere hingegen sind über die Ablösesumme verärgert. „Der ist locker 20 Millionen Euro wert und Schalke verkauft den am Ende für sieben Millionen. Wer hat diesen Vertrag geschrieben?“, „Ich kann das nicht fassen. Wieso zu Leipzig? Geh doch woanders hin, Junge“ und „Unser Verein und Geld passen irgendwie nicht zusammen“, heißt es von den Fans in den sozialen Medien.