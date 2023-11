FC Schalke 04: Top-Klub geht bei Ouedraogo drastische Maßnahme – ob S04 sich das gefallen lässt?

Er gilt als eines der größten Talente Deutschlands und spielt derzeit beim FC Schalke 04: Assan Ouedraogo. Das S04-Juwel sorgt schon mit seinen 17 Jahren für Aufregung im europäischen Klubfußball.

Großes Interesse gibt es am derzeit angeschlagenen Talent des FC Schalke 04 besonders von einem Top-Klub aus Italien. Der hat jetzt eine irre Idee. Doch ob der S04 sich das gefallen lässt?

FC Schalke 04: Top-Klub geht bei Ouedraogo drastische Maßnahme

Beim FC Schalke 04 herrscht derzeit große Sorge um Assan Ouedraogo. Das Talent verletzte sich bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien, reiste vorzeitig ab und landete am Samstag (18. November) wieder in Deutschland. Dort soll seine Verletzung untersucht werden. Dann wird sich erst zeigen, ob und wie lange S04 auf ihn verzichten muss.

Abseits des Platzes gibt es aber auch immer wieder Aufregung um Ouedraogo. Der Youngster ist bei der aktuellen Krise der Schalker einer der wenigen Lichtblicke in dieser Saison. Den Traditionsverein könnte er aufgrund einer Ausstiegsklausel im kommenden Sommer aber schon wieder verlassen und dem klammen Revierklub großes Geld einbringen.

Beim FC Schalke besitzt er derzeit einen Nachwuchsvertrag, der ab seinem 18. Geburtstag am 9. Mai 2024 automatisch zu einem Profivertrag umgewandelt wird. Darin sind mehrere Ausstiegsklauseln verankert, wie die „Sport Bild“ berichtet, die ab dem 1. Juli 2024 greifen könnten. Der AC Mailand will da nicht mitmachen – hat aber dennoch großes Interesse an Ouedraogo.

Lässt sich S04 das gefallen?

Deutsche Klubs müssen für Ouedraogo sieben Millionen Euro zahlen, während die Vereine aus dem Ausland deutlich mehr zahlen müssen. Genauer gesagt sollen es elf Millionen Euro sein. Für die Mailänder kommt das nicht infrage. Sie wollen weniger für das Talent des FC Schalke 04 bezahlen, berichtet der italienische Journalist Matteo Moretto.

So soll sich der italienische Traditionsverein mit dem Schalkern auf eine Ablösesumme einigen, die unter der Ausstiegsklausel von elf Millionen Euro liegt. Dass die Königsblauen hier mitmachen werden, ist zu bezweifeln. Schließlich sind noch andere Klubs an Ouedraogo interessiert, die eventuell bereit wären, die geforderte Summe zu zahlen.

Neben AC Mailand ist es Stadtrivale Inter und die deutschen Klubs FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, die es auf Ouedraogo abgesehen haben.