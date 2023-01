FC Schalke 04: Rührende Aktion für Erich – S04-Anhänger gedenken verstorbenem Kult-Fan

„Ey, hasse mal ne Mark“ oder später eben „Euro“ – jeder Anhänger des FC Schalke 04 hat sicher schon einmal von seinem Spruch gehört. Um Erich Wehner ranken sich die wildesten Legenden.

Zum Ende des vergangenen Jahres ist der Kult-Fan verstorben. Die Anteilnahme bei den Fans des FC Schalke 04 war groß. Zum Pflichtspiel-Auftakt in Frankfurt (0:3) sorgten die mitgereisten Anhänger für eine rührende Aktion.

FC Schalke 04: Rührende Aktion für Erich

Im Dezember verstarb Erich nach einem längeren Krankenhausaufenthalt im Alter von 68 Jahren. Sein guter Freund Olivier Kruschinski kümmerte sich anschließend um die Beisetzung. Er startete eine Spendenaktion. Innerhalb weniger Stunden kam für seine Beerdigung auf dem Schalke-Friedhof „Schalker Fan Feld“ eine enorme Summe zusammen.

Am 28. Dezember 2022 fand dann die Trauerfeier statt. 350 Schalke-Fans waren da, um Erich die letzte Ehre zu erweisen. Zum Pflichtspiel-Auftakt in 2023 sorgten dann die mitgereisten Anhänger in Frankfurt für eine rührende Aktion. Auf einem Banner stand: „Ruhe in Frieden – Asi Erich Fussballgott“.

Die mitgereisten Fans des FC Schalke 04 gedenken in Frankfurt dem verstorbenen Erich Wehner. Foto: IMAGO / osnapix

Fans gedenken „Asi Erich“

Jemanden als Asi zu bezeichnen, ist zwar nicht die feine Art, aber auf Schalke war und ist alles schon immer etwas anderes gewesen. Deshalb ist der Namenszusatz „Asi Erich“ eher als Huldigung zu verstehen.

Am 12. Dezember 2022 verstarb er nach einem längeren Krankenhausaufenthalt. Erik wurde 68 Jahre alt.