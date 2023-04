FC Schalke 04 schockiert Fans mit Aprilscherz – „Wie kann ich auf sowas reinfallen?“

Der 1. April: für viele Unternehmen und Vereine die optimale Gelegenheit, in den sozialen Netzwerken für einen Aprilscherz zu sorgen. Das konnte sich auch der FC Schalke 04 nicht verkneifen.

Kurz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr legte der FC Schalke 04 seine eigenen Anhänger rein. Während viele bereits wussten, dass es sich nur um einen Aprilscherz handelte, sind wohl einige Fans tatsächlich drauf reingefallen.

FC Schalke 04 schockiert Fans mit Aprilscherz

Die Länderspielpause ist vorbei und der FC Schalke 04 will seine Ungeschlagen-Serie auch am 26. Bundesliga-Spieltag fortsetzen. Gegen Bayer 04 Leverkusen sind die Königsblauen zwar der klare Underdog, doch das Team von Thomas Reis möchte dabei für eine Überraschung sorgen.

Auch zu diesem Spiel strömen wieder bis zu 60.000 Fans in die Veltins-Arena, um ihre beiden Teams zu supporten. Die Schalke-Anhänger sind voller Vorfreude. Zum 1. April mussten einige von ihnen allerdings einen kurzen Schock verdauen – und das ausgerechnet von ihrem Lieblingsverein.

+++ Star packt über Wechsel aus – „Dachte, irgendjemand wollte mich auf den Arm nehmen“ +++

„S04-Update: Aufgrund eines technischen Defekts kann der Rasen für S04 – B04 nicht in die Veltins-Arena gefahren werden. Die Austragung des Spiels ist dennoch nicht gefährdet – die DFL hat dem Antrag auf die Durchführung einer Streetsoccer-Partie bereits stattgegeben“, heißt es in der Meldung.

„Wie kann ich auf sowas reinfallen?“

Viele Anhänger wussten direkt, dass es sich um einen Aprilscherz des FC Schalke 04 handelt, doch nicht jeder hat dabei auf das Datum des heutigen Tages geschaut. Zudem macht ein bearbeitetes Bild der Veltins-Arena es für die Fans noch mal etwas glaubhafter. Der S04 hat auf dem Platz ein Fußballfeld nachgebaut.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wie zur Hölle kann ich auf sowas reinfallen?“, „Warum hab ich das kurz geglaubt?“ und „Unglaublich. Ihr hattet mich tatsächlich“, heißt es von einigen Fans, die drauf reingefallen sind.

Mehr News für dich:

Mittlerweile dürfte der Rasen schon ausgefahren sein. Schalke wird versuchen, auch im neunten Spiel in Folge in der Rückrunde nicht zu verlieren. Leverkusen allerdings ist in der Begegnung der klare Favorit.