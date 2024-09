FC Schalke 04: Neuzugang mit irrer Enthüllung! Er schlug die 1. Liga für S04 aus

Der nächste Umbruch beim FC Schalke 04 ist erfolgt. Dabei haben die Königsblauen zahlreiche Transfers getätigt und jede Menge neue Spieler vorgestellt. 15 sind es genau an der Zahl.

Einer davon ist Christopher Antwi-Adjei, der direkt beim Debüt gegen den 1. FC Magdeburg (2:2) den wichtigen Ausgleichstreffer in der Schlussphase vorbereitete. Er ist glühender Fan des FC Schalke 04 und hatte, wie er jetzt selbst verrät, noch lukrativere Angebote ausgeschlagen.

FC Schalke 04: Neuzugang packt aus

Nach zahlreichen jungen Neuzugängen hat der FC Schalke 04 mit Antwi-Adjei einen Bundesliga-Star mit reichlich Erfahrung geholt. Der Außenbahnspieler kommt ablösefrei, stand zuletzt beim VfL Bochum unter Vertrag. Den Revier-Rivalen des S04 hatte er vergangene Saison zum Klassenerhalt geschossen.

Auch interessant: FC Schalke 04 verkündet Spieler-Abgang! Er geht ausgerechnet zum Revier-Rivalen

„Es gab gute Gespräche mit Ben Manga und meiner Berateragentur, sodass es mir am Ende dann nicht schwerfiel, mich zu entscheiden“, sagt der dreimalige Nationalspieler Ghanas am Mittwoch (28. August) nach dem Training in einer Medienrunde. Dabei hatte er noch einige andere lukrative Angebote aus der Bundesliga, entschied sich aber für den S04.

Doch warum? „Weil Schalke ein großer Klub in Deutschland ist und ich Bock auf das Projekt hatte. Man sieht die Mannschaft, die sehr jung ist und einigen erfahrenen Spieler haben. Klar ist es nicht einfach, aus der 2. Liga nach oben zu kommen, aber ich hatte Lust auf das Projekt und stehe voll dahinter“, erklärt Antwi-Adjei, der zudem ein großer Fan des FC Schalke ist.

S04 gehört in die 1. Liga

In der 1. Liga könnte Antwi-Adjei aber dennoch spielen – und das mit dem FC Schalke 04. Bei den Königsblauen hat er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. „Langfristig soll Schalke dahin, wo sie hingehören: in die erste Liga. Wir schauen aber jetzt erstmal von Spiel zu Spiel und wollen unsere Aufgaben erledigen“, so der Offensivspieler weiter.

Mehr Nachrichten für dich:

Wenn es ums Aufsteigen geht, kennt sich der 30-Jährige bestens aus. Mit dem SC Paderborn gelang ihm einst der Durchmarsch von der dritten in die Bundesliga. Dort gehörte er in den vergangenen drei Saisons zu den Leistungsträgern der Bochumer. Jetzt soll er auch beim anderen Revierklub in Gelsenkirchen glänzen.