FC Schalke 04 lässt Bombe platzen! Hechelmann verlässt S04 mit sofortiger Wirkung

Paukenschlag beim FC Schalke 04! Wie der Klub mitteilt, verlässt Andre Hechelmann den Klub mit sofortiger Wirkung.

Die Aufgaben des Technischen Direktors beim FC Schalke 04 werden bis auf Weiteres innerhalb des Vereins aufgeteilt.

FC Schalke 04: Hechelmann verlässt S04

Andre Hechelmann war im Sommer 2021 als Chefscout und Leiter Scouting beim FC Schalke 04 eingestellt worden. Rund zwei Jahre später stieg er zum Sportdirektor des Traditionsvereins auf, nachdem Rouven Schröder die Gelsenkirchener verlassen hatte. Doch zum Jahreswechsel wechselte er wieder auf den Posten des Technischen Direktors . Für ihn übernahm Marc Wilmots.

Nun folgt völlig überraschend das Aus des 39-Jährigen. „Nach guten und von Respekt und Wertschätzung geprägten Gesprächen sind wir zu der Entscheidung gekommen, den gemeinsamen Weg zu beenden. Wir wünschen André für seine private und berufliche Zukunft alles Gute“, erklärt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des Revierklubs.

„Mit Stolz und Freude durfte ich bis zum heutigen Tag mit großer Leidenschaft und Engagement für den FC Schalke 04 tätig sein. In nunmehr zweieinhalb Jahren haben wir in unseren Gesprächen mit neuen Spielern und Mitarbeitern stets versucht zu vermitteln, dass der Verein immer im Mittelpunkt zu stehen hat und Vorrang genießt – egal in welcher Situation oder Position sich die Einzelperson auch befindet. Deshalb habe ich die Entscheidung über meine Zukunft heute in diesem Sinne mitgetragen“, sagt Hechelmann.

„Haben dieses Szenario mitgedacht“

Dem FC Schalke 04 wünscht Hechelmann nur das Beste und bedankt sich auch bei den königsblauen Anhängern: „Ich darf dem Verein und allen voran der Mannschaft, die ihre Klasse immer wieder – wie zuletzt gegen den FC St. Pauli – gezeigt hat, den Klassenerhalt nicht nur wünschen, sondern bin davon felsenfest überzeugt. Glück auf – und ein spezielles Dankeschön an unsere leidenschaftlichen Fans.“

Der S04 sehe die Vereinsführung „in dieser Entwicklung eine Chance, die begonnene Neustrukturierung des sportlichen Bereichs konsequent fortzusetzen.“ Der Posten soll schnellst möglich nachbesetzt werden, kündigt Tillmann an: „Wir haben dieses Szenario bei unseren Überlegungen am Ende des vergangenen Jahres bereits mitgedacht, entsprechend schnell konnten wir nun den Findungsprozess für eine Nachfolge starten. Unsere Haltung als Vorstand ist klar: Wir werden auf jeden Fall noch eine Person mit dazu nehmen, die uns mit ihrer Expertise und Überzeugung dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“