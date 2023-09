FC Schalke 04: Nach Kritik – jetzt holt Hechelmann zum Gegenschlag aus

Wie erfolgreich war der Transfersommer des FC Schalke 04? Diese Frage stellen sich zahlreiche Fans, nachdem der Saisonstart gehörig in die Hose ging. Immer wieder gab es kritische Stimmen zu hören.

Im Fokus stand dabei Andre Hechelmann. Als Sportdirektor hatte er beim FC Schalke 04 erstmals allein eine Transferphase zu verantworten. Dabei traf er Entscheidungen, die sich von seinen Vorgängern abgrenzen. Jetzt antwortet er auf die Kritiker.

FC Schalke 04 moderiert nächsten Umbruch

Wieder einmal hieß es Umbruch auf Schalke. Nachdem man bereits in den beiden Jahren zuvor den Kader großflächig austauschte, gab es auch in diesem Sommer einige Aktivitäten. Neun Spieler holte man neu, 14 Spieler (Leihen nicht eingerechnet) gingen.

Sorgten zahlreiche Transfers wie Ron Schallenberg oder Paul Seguin bei ihrer Verkündung noch für Schnappatmung, ist die Stimmung mittlerweile anders. Läuft es beim FC Schalke 04, schlägt die Emotionalität um. Dann wird plötzlich vieles kritisch gesehen.

Hechelmann mit klarer Ansage

Auf Chef-Ebene bewertet man die Transferaktivitäten rationaler. Und da sagt Hechelmann im „Kicker“ nun: „Unser übergeordnetes Ziel ist es, den Kaderwert sukzessive zu steigern.“ Damit verteidigt er auch die Entscheidungen, anders als im ersten Aufstiegsjahr, auf Leihen weitestgehend zu verzichten.

Die Zahl der Leihgeschäfte wolle man auch in Zukunft reduzieren. „Wenn wir uns doch für eine Leihe entscheiden, möchten wir danach in der Lage sein, den Spieler fest zu verpflichten“, so Hechelmann. „Unter Berücksichtigung der finanziellen Bedingungen wägen wir somit ab, ob ein Transfer für uns als Verein nachhaltig Sinn ergibt.“

FC Schalke 04 hat seinen Plan umgesetzt

Einen Plan, den man umgesetzt hat. Tatsächlich gab es mit Yusuf Kabadayi nur einen Leihspieler. Das war vor zwei Jahren mit Darko Churlinov, Ko Itakura oder in der letzten Saison mit Moritz Jenz noch ganz anders.

Man sei mit klarem Plan in die Transferphase gestartet und habe sich daran gehalten, bekräftigt Hechelmann. Nun muss die Mannschaft des FC Schalke 04 auch auf dem Platz zeigen, dass dies die richtigen Entscheidungen waren.