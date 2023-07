Nicht nur sportlich scheint der FC Schalke 04 mit Ron Schallenberg den richtigen Nachfolger für Tom Krauß gefunden zu haben. Der 24-Jährige ist dem Klub offenbar ebenso verbunden wie sein Vorgänger.

Die neusten Aussagen von Ron Schallenberg werden bei den Fans des FC Schalke 04 für Gänsehaut sorgen. Der 24-Jährige trägt königsblaues Blut in sich.

FC Schalke 04: Schallenberg-Aussagen lassen Fanherzen höher schlagen

Trotz Angeboten aus der Bundesliga entschied sich Schallenberg für einen Wechsel zum FC Schalke 04. Gegenüber „SportBild“ erklärte er nun: „Auf Schalke hatte ich das Gefühl, dass man mich unbedingt will. Es hat mir imponiert, wie regelmäßig der Kontakt war. Ich wurde mehrfach zu Gesprächen eingeladen, man hat mir das Stadion gezeigt, wir sind Essen gegangen.“

Und was die S04-Fans imponiert: „Außerdem glaube ich, dass ein Aufstieg mit Schalke sogar emotionaler sein kann als ein Jahr in der Bundesliga.“ Insbesondere für ihn, als bekennenden Schalke-Fan.

„Es war etwas Besonderes, beim ersten Training das Wappen auf der Brust fühlen zu dürfen. Schalke ist für mich eine große emotionale Komponente. Es war schon als Kind ein Traum, eines Tages dieses Trikot als Profi zu tragen“, berichtet er.

„Jetzt schließt sich der Kreis“

Dass Schallenberg schon von Kindertagen an königsblaues Blut in sich trägt, beweist ein Foto. Als Siebenjähriger posierte er für ein Foto mit S04-Legende Olaf Thon. „Hätte mir das damals jemand erzählt, hätte ich es nicht geglaubt. Jetzt schließt sich der Kreis. Das ist einfach schön“, so Schallenberg.

Sein erstes Spiel habe er 2004 gesehen. UI-Cup, Schalke gegen Skopje. Endstand 5:0. „Weil in der 70. Minute ein Flitzer aufs Feld gerannt ist, habe ich ein bisschen Bammel bekommen – ich weiß: völlig unbegründet. Wir mussten damals aber trotzdem nach Hause. Ich war verängstigt“, erzählt er bei „SportBild“.

Künftig läuft er selbst für den FC Schalke 04 in der Veltins Arena auf. Schallenberg ist der neue starke Mann im Schalker Mittelfeld, soll dort das Kommando übernehmen.