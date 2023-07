Die Vertragsverlängerung von Simon Terodde kam für viele aus dem Nichts und hat eine regelrechte Euphoriewelle beim FC Schalke 04 ausgelöst. Der Abgang des Stürmers stand eigentlich schon fest – nach einigen Gesprächen mit Verantwortlichen und Teamkollegen hat er seinen Vertrag doch noch einmal verlängert.

Nun versucht der Kult-Angreifer den Spieß umzudrehen und selber derjenige zu sein, der einen Mitspieler von einem Verbleib beim FC Schalke 04 überzeugen möchte. Auch wenn er Abgang von Marius Bülter schon fast feststeht, werde er alles versuchen, erklärte Terodde.

FC Schalke 04: „Werden alles versuchen“

Der Stand bei Marius Bülter ist weiterhin unverändert: Der Angreifer würde gerne zur TSG Hoffenheim wechseln und so auch in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen. Auch die Sinsheimer möchten den Flügelstürmer verpflichten. Dennoch ist das Thema in den vergangenen Tagen etwas abgekühlt. Hauptgrund dafür dürfte die Ablöseforderung des S04 sein. Die Verantwortlichen verlangen mindestens vier Millionen Euro für Bülter. So viel möchte Hoffenheim aber (noch) nicht zahlen.

So ist die Zukunft von Bülter weiterhin ungewiss. Gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass der Spieler der Rückrunde am Berger Feld bleibt und mit S04 die Mission Wiederaufstieg angeht? Wohl eher nicht. Doch noch ist der Wechsel nicht vollzogen. Das nimmt Knappen-Angreifer Terodde zum Anlass, Bülter vielleicht doch noch zu überreden, ein weiteres Jahr für Blau-Weiß zu spielen.

„Das ist ja natürlich ein Thema, was in den Medien so rumläuft. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Natürlich spiele ich sehr sehr gerne mit Marius zusammen“, erklärte Terodde gegenüber Sky. „Wir versuchen in der Kabine natürlich alles. Er hat die zwei Jahre richtig Gas gegeben und ist mit seinen Toren in der Rückrunde, die uns auf am Leben gehalten haben, hauptverantwortlich, dass die Stimmung trotz des Abstieges hier so gut ist“, betonte der 35-Jährige.

Sturm-Duo und Aufstiegshelden

Dass Terodde und Bülter eine besondere Beziehung zueinander haben, ist kein Geheimnis. Die beiden sind im Laufe der zwei gemeinsamen Jahre bei S04 gute Kumpels geworden und verstehen sich auf und neben dem Platz blendend. In der Zweitliga-Saison waren Bülter und Terodde das Traum-Sturm-Duo, das die Knappen zurück in Liga eins schoss. Wenn einer Bülter tatsächlich noch überreden kann, zu bleiben, dann wohl Terodde.

Doch selbst die Überzeugungsversuche von Terodde dürften wohl kaum mehr etwas bewirken. Bülter möchte seine Karriere unbedingt in der ersten Liga fortsetzen und sich weiterhin in der Bundesliga beweisen. In den kommenden Tagen wird eine endgültige Entscheidung erwartet – letztlich werden S04 und Hoffenheim wohl auf einen Nenner kommen.