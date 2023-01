FC Schalke 04 in der Krise – S04-Idol setzt alle Hoffnungen in IHN

Nach der desaströsen 1:6-Niederlage vor heimischem Publikum ist die Angst beim FC Schalke 04 vor dem direkten Wieder-Abstieg nochmal deutlich gewachsen. Nach der Halbzeit lag der Pottklub bereits mit vier Gegentreffern fast hoffnungslos zurück. Viele Fans verließen aus Enttäuschung frühzeitig das Stadion. Gegen den nächsten Gegner 1. FC Köln muss eine deutliche Reaktion folgen.

Um das große Ziel Klassenerhalt noch zu schaffen, bekamen bereits neue Kräfte ihre Chance. Doch gegen Köln steht auch ein verletzter Spieler wieder im Kader. S04-Idol Dietmar „Didi“ Schacht setzt große Hoffnungen in seine Rückkehr.

FC Schalke 04: Wird ER zum „Gamechanger“?

Zuletzt musste das Team von Trainer Thomas Reis viele Ausfälle hinnehmen. Sebastian Polter hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, Sepp van den Berg leidet an einem Bänderriss im Sprunggelenk und Rodrigo Zalazar fehlt seit Anfang Oktober wegen eines Mittelfußbruchs. Auf die Rückkehr von Letzterem setzt Didi Schacht jedoch große Hoffnungen.

FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar soll das Team aus der Krise holen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Ich würde mich schon freuen, wenn Zalazar wieder ins Team kommt. Er ist schon für den ein oder anderen Überraschungseffekt gut und kann auch Tore schießen. Er wird sicherlich ein sehr belebendes Element für die Mannschaft sein“, erklärte der ehemalige Derbyheld der Königsblauen im DER WESTEN-Interview. Damit spricht Didi Schacht sicherlich auch vielen Fans aus der Seele. In der Aufstiegssaison sorgte der Mittelfeldspieler für viele Glanzmomente. Unvergessen das 60-Meter-Tor des 23-Jährigen in Nürnberg und vor allem das entscheidende Tor zum Aufstieg gegen den FC St. Pauli (3:2). Danach waren die Fans in der Veltins-Arena nicht mehr zu halten.

Zalazar-Comeback soll Umschwung bewirken

Und tatsächlich kündigte Trainer Reis am Freitag (27. Januar) bei der Pressekonferenz an, dass Zalazar gegen Köln wieder zur Verfügung stehe. „Wenn wir ihn im Kader haben, ist das für die Fans und das Stadion ein Hallo-wach-Effekt“, ist sich Reis der Rolle seines Mittelfeldspielers sicher und ergänzt: „Ich weiß natürlich auch, was rund um den Aufstieg mit dem Jungen verbunden wird.“

Wie viel Einsatzzeit der Spielmacher am Sonntag bekommen wird, ist jedoch unklar. Denn laut dem S04-Coach sei er noch nicht komplett im Vollbesitz seiner Kräfte. Dennoch betont der 49-Jährige: „Ich bin froh, dass er zurück ist, weil er die Qualität anhebt.“ Und eine Leistungssteigerung muss gegen die „Geißböcke“ auf jeden Fall her. Denn die Kölner zeigten sich in guter Form gegen den Tabellenprimus Bayern München (1:1) am vergangenen Spieltag.