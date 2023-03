FC Schalke 04: Zalazar macht kurioses Derby-Geständnis – explodiert er so auch gegen den BVB?

Der FC Schalke 04 ist wieder da – und jetzt soll der ganz große Wurf gelingen. Nach dem Sieg gegen den VfL Bochum sind die Knappen seit fünf Spielen ungeschlagen, haben den letzten Platz verlassen. Und jetzt will man dem großen Revierrivalen Borussia Dortmund in die Suppe spucken.

Ein wichtiger Spieler für dieses Vorhaben ist Rodrigo Zalazar. Seit der Mittelfeldspieler von seiner Verletzung zurück ist, hat er das Spiel des FC Schalke 04 stark aufgebessert. Nun enthüllt er ein kurioses Derby-Vorhaben vor dem BVB-Spiel.

FC Schalke 04: Zalazar legt Sieg vor

Die Befreiung war riesig. Mit einem 2:0 in Bochum setzten die Knappen der unglaublichen Serie von 38 Auswärtsspielen in Folge ohne Sieg ein Ende. Die drei Zähler gegen den ärgsten Abstiegskonkurrenten könnten in der Endabrechnung Gold wert sein.

Großen Anteil am Dreier hatte Zalazar. So leitete er gleich beide Treffer ein. Seine Flanke kurz vor der Halbzeit endete in einem kuriosen Slap-Stick-Eigentor des VfL. Auch das 2:0 des FC Schalke 04 durch Marius Bülter hatte der Uruguayer mit einer flachen Ecke zu verantworten.

Kurioses Geständnis

Nach Schlusspfiff stellte sich der Zalazar den Fragen der Journalisten. Dabei enthüllte er eine kuriose Masche, die ihm zu einem Leistungsschub verhalf. „Ich habe in dieser Woche getrennt von meiner Frau geschlafen, das war der Schlüssel zum Erfolg“, erklärte er lachend.

Hintergrund: Vor kurzem wurden Zalazar und seine Ehefrau Emily Eltern eines Sohnes. Dieser hält die beiden ordentlich auf Trab – vor allem nachts. So kam der S04-Star vor den wichtigen Spielen zu der Entscheidung – und will sie auch vor dem Duell mit Borussia Dortmund fortsetzen. „Ich werde das jetzt erstmal beibehalten. Dadurch konnte ich ruhig schlafen.“

FC Schalke 04: Revierderby voller Chancen

Angesichts der aktuellen Schalker Form wird ihm Ehefrau Emily den Schritt sicherlich verzeihen. Denn das Revierderby ist ein Spiel voller Chancen für die Knappen. Mit einem Sieg würde man den Druck auf die Keller-Konkurrenten enorm erhöhen.

Zudem könnte man dem BVB die Super-Serie von 10 Siegen in Folge kaputt machen und die Meisterhoffnungen dämpfen. Ein Derby-Sieg könnte am Ende der Saison vielleicht der allerwichtigste für den FC Schalke 04 sein.