FC Schalke 04: Gemeinsam mit Raul! Ex-Star will zu S04 zurück

Diese Frage beschäftigt mittlerweile Fußball-Deutschland: Wer wird der neue Trainer des FC Schalke 04? Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist der von Ex-Schalker Raul Gonzalez. Die Königsblauen haben den ehemaligen Profi auf der Kandidaten-Liste.

Einer, der Raul und den FC Schalke 04 bestens kennt, ist Jermaine Jones. Er lief für den S04 auf und stand gemeinsam mit dem Spanier auf dem Platz. Jetzt betont Jones deutlich: Er will seinem Ex-Klub helfen – am besten gemeinsam mit Raul.

FC Schalke 04: Raul und Jones auf der Trainerbank?

Bei den Fans war Jermaine Jones für seine harte und aggressive Spielweise bekannt. Jeder Gegner zitterte schon, wenn er den Mittelfeldspieler sah. Davon kann vor allem Kevin Großkreutz ein Lied singen, der in einem Revierderby vom ehemaligen Profi des FC Schalke 04 an der Außenlinie umgesäbelt wurde. Für diese Aktion wird er in Gelsenkirchen heute noch gefeiert.

Auch interessant: Münster – Schalke: Ex-Talent macht S04-Coach Fimpel Ansage! „Wird bitter für ihn“

Sieben Jahre lief er für den S04 auf. Kein Wunder also, dass er den Verein noch im Herzen hat und auch gerne aushelfen würde. Aktuell wird Raul als neuer Trainer in Verbindung gebracht. Geht es nach Jones, würde er zu den Königslauen passen. Dabei macht er den Bossen ein Angebot.

„Er kennt das Umfeld, hat dort gespielt und war ein Fanliebling. Er hat mehrere Jahre bei Real Madrid II bewiesen, dass er als Trainer einen guten Job macht. Raul hat im Trainergeschäft bereits Erfahrung gesammelt. Ich könnte mir vorstellen, Co-Trainer unter Raúl zu sein. Wir haben zusammen bei Schalke gespielt und weiterhin Kontakt gehalten. Ich könnte eine gute Ergänzung in seinem Trainerstab sein. Natürlich könnte ich Raul unterstützen und wäre dazu bereit“, sagt Jones gegenüber „Sport1“.

„Ich kenne den Verein, hatte dort eine gute Zeit“

Der Mittelfeldspieler betont auch, dass er auch auf anderen Positionen aushelfen würde. „Ich kenne den Verein, hatte dort eine gute Zeit. Ich habe mich vom Ersatzspieler zum Stammspieler durchgekämpft. Die Leute auf Schalke lieben mich und ich bin mir sicher, dass ich den Verein unterstützen könnte“, so der Ex-Star des FC Schalke 04 weiter.

Geht es nach Jones, haben es die „Fans nicht verdient, dass der Verein dasteht, wo er jetzt ist.“ Zu der Zeit, als der mittlerweile 42-Jährige noch bei S04 unter Vertrag stand, spielte der Klub regelmäßig in der Champions League. Aktuell kann der Revierklub davon nur träumen. Jones macht sich Sorgen um den ehemaligen Verein.

Mehr Nachrichten für dich:

„Keiner reißt sich mehr den Arsch für Schalke auf, keiner gibt alles für das königsblaue Trikot. Das vermisse ich. Ich würde gerne helfen. Es ist traurig, was dort gerade passiert. Man muss zu den alten Tugenden zurückfinden“, haut Jones wütend auf den Tisch. Das soll sich am besten ändern. Vielleicht dann mit Raul und Jones auf der Trainerbank?