FC Schalke 04: Zoff nimmt kein Ende – S04 droht die nächste herbe Schlappe

Eine regelrechte Entlassungswelle hat es beim FC Schalke 04 in den letzten Monaten gegeben. Vor allem im Trainer- und Physio-Staff trennte sich der Klub von einigen Mitarbeitern, vor allem aus Kostengründen.

Mehrere von ihnen fühlten sich dabei ungerecht behandelt und gingen vor Gericht. Bei zwei Physiotherapeuten schwelt der Zoff nun bereits seit Monaten – und eine Einigung ist nicht mal ansatzweise in Sicht. Die letzten Prozesse dieser Art hat der FC Schalke 04 verloren. Diesmal erneut?

FC Schalke 04: Gerichtsstreit geht weiter

Thomas Kühn und Tim Hielscher arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren für Königsblau. Im vergangenen Jahr lag plötzlich die Kündigung auf dem Tisch (hier mehr). Verständnis hatten die beiden dafür nicht – auch nicht für die Begründung. Die gab Schalke mit der Ausgliederung der Physio-Abteilung an die „Orthopädie auf Schalke“ an. Als Argument nicht zu halten, fanden die beiden Mediziner und klagten gegen die Kündigung.

Das ist jetzt schon viele Monate her – doch der Rechtsstreit dauert noch immer an. Schlimmer noch: Laut „WAZ“ ist eine Einigung nicht einmal in Sicht. Das S04-Angebot, künftig in der Knappenschmiede zu arbeiten, lehnten Kühn und Hielscher ab. Sie wollen bei den Profis bleiben. Doch die Gehälter der beiden langjährigen Mitarbeiter sind noch aus Champions-League-Zeiten und für den verschuldeten Verein im Zweitliga-Mittelmaß ein Problem.

Und es wird nicht schöner. Während ein Urteil noch aussteht, bekamen die beiden die nächsten Kündigungen geschickt. Laut „WAZ“ soll am 31. Juli beziehungsweise 31. August Schluss sein. Das werden sie erneut nicht akzeptieren, haben wieder dagegen geklagt. Für den FC Schalke 04 eine schlechte Nachricht, denn bei solchen Prozessen gab es zuletzt meist Niederlagen. Auch „Head of Performance“ Jörn Menger hatte 2024 erfolgreich gegen seine Kündigung geklagt, bei Ralf Fährmann hatte man eine Abmahnung freiwillig zurückgezogen.

