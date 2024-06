FC Schalke 04: Mega-News offiziell! S04 schnappt sich Sturm-Talent

Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtung von Sturmtalent Peter Remmert offiziell gemacht. Der 18-Jährige kommt von der U19 des VfL Osnabrück. Dort spielte er in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost.

Das Arbeitspapier von Remmert besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028, wie der FC Schalke 04 in einer Pressemeldung mitteilte. „Peter hat ein äußerst interessantes Stürmer-Profil. Er hat eine gute Beschleunigung, Kraft in seinem Spiel und bringt die nötigen technischen Fähigkeiten mit“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung.

FC Schalke 04: Das sagt der Neuzugang selbst über seine Verpflichtung

„Als ich vom Interesse des Vereins gehört habe, musste ich nicht lange überlegen, ob ich den Wechsel machen möchte. Ich weiß, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, aber ich bin bereit, alles dafür zu tun, was nötig sein wird, um die nächsten Schritte zu gehen“, sagt der Neuzugang selbst über seine Verpflichtung.

In der vergangenen Saison gelangen dem 1,93 Meter großen Offensivakteur in elf Partien vier Tore sowie zwei weitere Vorlagen. Remmert verpasste allerdings aufgrund von Verletzungen (Oberschenkelprobleme und Muskelfaseriss) den Großteil der Saison. Bevor er sich 2022 dem VfL Osnabrück anschloss, spielte der Rechtsfuß beim JFV Nordwest.

FC Schalke 04: Schon vor Wochen tauchten Fotos auf

Schon im Vorfeld gab es immer wieder Gerüchte rund um eine Verpflichtung von Remmert. In den Sozialen Medien tauchten vor Wochen die ersten Fotos von Peter Remmert an der Geschäftsstelle in Gelsenkirchen auf. Dort war er wohl zur Unterschrift und posierte für die ersten Fotos (wir berichteten). Jetzt ist es also endlich offiziell!

