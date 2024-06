FC Schalke 04: Nächster Deal vor Abschluss – Talent unterschreibt bei S04

Am Montag (3. Juni) wurde er schon von dem ein oder anderen Fan an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 entdeckt, schon bald dürfte Königsblau den Deal offiziell verkünden: Die Rede ist von Peter Remmert.

Das 18-jährige Sturmtalent wechselt ablösefrei vom VfL Osnabrück zum FC Schalke 04 und soll dort einen langfristigen Profi-Vertrag unterschreiben. Noch steht die Bestätigung des Vereins allerdings aus.

FC Schalke 04 holt Sturm-Talent aus Osnabrück

In den Sozialen Medien tauchten am Montag die ersten Fotos von Peter Remmert an der Geschäftsstelle in Gelsenkirchen auf. Dort war er wohl zur Unterschrift und posierte für die ersten Fotos. Der Deal dürfte schon bald über die Bühne gehen.

+++ FC Schalke 04: Vater von Ouedraogo spricht Klartext – und kündigt Entscheidung an +++

Nach Informationen der „Bild“ ist der Wechsel von Remmert zum FC Schalke 04 bereits perfekt. Der 18-Jährige soll einen Profi-Vertrag bis 2028 unterschrieben haben. Er kommt ablösefrei vom VfL Osnabrück, wo er zuletzt für die U19 spielte.

+++ FC Schalke 04: Fans wird angst und bange! Bricht dieses Problem dem S04 erneut das Genick? +++

Remmert lief in der Jugend zunächst für den JFV Nordwest, dem Jugendförderverein des VfB Oldenburg und VfL Oldenburg. 2022 wechselte er in die U19 des VfL Osnabrück. Dort kam er in der abgelaufenen Saison auf elf Einsätze, vier Tore und zwei Vorlagen. Remmert verpasste allerdings aufgrund von Verletzungen (Oberschenkelprobleme und Muskelfaseriss) den Großteil der Saison.

Das könnte dich auch interessieren:

Fünfter Neuzugang – und der nächste steht schon in den Startlöchern

Das Sturmtalent wäre nach Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Janik Bachmann und Ron-Thorben Hoffmann bereits der fünfte Neuzugang von Königsblau. Zudem soll mit Aris Bayindir bereits das nächste Top-Talent kurz vor der Unterschrift stehen (Hier mehr dazu!).