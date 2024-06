FC Schalke 04: Transfer-Coup steht bevor! S04 schnappt sich wohl Bundesliga-Juwel

Der nächste Neuzugang des FC Schalke 04 steht schon in den Startlöchern! Die Königsblauen haben bislang mit Anton Donkor, Adrian Gantenbein Jannik Bachmann und Ron-Thorben Hoffmann vier Spieler verpflichtet, nun wird wohl die nächste Verstärkung bald verkündet.

Dabei soll sich der FC Schalke 04 bei Bundesligist RB Leipzig bedient haben. Ein 17-jähriges Top-Talent soll sich den Gelsenkirchenern anschließen. Der Transfer steht kurz bevor.

FC Schalke 04: Transfer-Coup!

Laut „Sky“ handelt es sich dabei um Aris Bayindir. Wie der Pay-TV-Sender bestätigt, haben sich der FC Schalke 04 und der 17-Jährige bereits geeinigt. Nun müssen sich nur noch der S04 und RB Leipzig einigen. Beide Mannschaften sollen bereits in den finalen Verhandlungen sein.

Da Bayindir bei den Leipzigern keinen Lizenzvertrag besitzt, wird die Ablösesumme für den Youngster nicht so hoch für die Schalker ausfallen. Der Transfer ist auf den Zielgeraden, wird womöglich schon bald perfekt sein.

Wenn sich Schalke und Leipzig geeinigt haben, wird Bayindir in Gelsenkirchen einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028 unterschreiben. Am 27. Dezember wird der Mittelfeldspieler volljährig. Ab jenem Tag wird sich der Kontrakt automatisch in einen Profivertrag umwandeln.

S04 schnappt sich Leipzig-Juwel

Beim FC Schalke 04 plant man, den beidfüßigen Mittelfeldspieler auf der Acht einzusetzen. Dort hat er in der abgelaufenen Saison bei Leipzigs U19 nur selten gespielt. Vielmehr wurde Bayindir in den meisten Spielen als Linksverteidiger oder als linker Flügelspieler eingesetzt. Dennoch ist das Top-Talent variabel einsetzbar, kann auf mehreren Positionen spielen.

Bayindir wechselte 2022 aus der Jugend des Hertha BSC zu den Leipzigern. Bei RB spielte er zunächst in der U17 und in der abgelaufenen Spielzeit bei der U19. Neben 22 Einsätzen in der Junioren-Bundesliga-Nord folgten noch sieben Partien in der europäischen Youth League. Zudem gehört Bayindir auch zur Junioren-Nationalmannschaft des DFB. Nach der U16 feierte er im vergangenen November sein Debüt in der deutschen U18-Mannschaft.