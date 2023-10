FC Schalke 04: Zukunft von Knäbel noch immer ungeklärt – Hefer gesteht Fehler

Ein neuer CEO ist gefunden, soll in der Länderspielpause vorgestellt werden – und auch bei der Trainersuche ist der FC Schalke 04 optimistisch, zeitnah ein Ergebnis zu präsentieren. Ein Personalie, die bei S04 darüber hinaus heftig diskutiert wird, ist Sport-Vorstand Peter Knäbel.

Der Vertrag des Schalke-Boss läuft am Saisonende aus. Ob Knäbel weiterhin die sportliche Führung beim FC Schalke 04 behält, ist noch völlig unklar. Jetzt hat Schalkes Aufsichtsratsboss Axel Hefer öffentlich einen Fehler zugegeben.

FC Schalke 04 hinkt bei Knäbel dem Zeitplan hinterher

Am 30. Juni 2024 läuft der Vertrag von Peter Knäbel beim FC Schalke 04 aus. Unter Fans ist der Schalke-Boss umstritten, sein Image hat nach vielen Fehlgriffen gelitten. Ob er weitermacht, ist noch nicht geklärt. Immer wieder gibt es auch Gerüchte, es könnte ihn zum DFB ziehen.

„Normalerweise fängt man an, Vorstandsverträge 12 Monate vor Ablauf zu diskutieren und dann versucht 6 Monate vor Ablauf eine Entscheidung zu treffen, so dass man für alle Optionen noch ein bisschen Zeit hat“, erklärt Schalkes Aufsichtsratsboss Axel Hefer bei „Sky“.

Neun Monate vor Ablauf des Vertrags von Knäbel ist dies bis jetzt aber noch nicht geschehen. „Da muss ich sagen, wir sind da so ein bisschen hinter dem Zeitplan, weil wir uns natürlich zuerst auf die Suche nach einem neuen CEO konzentriert haben und jetzt da er gefunden ist uns eben mit Vollgas auf die Trainersuche konzentrieren“, gesteht Hefer.

Knäbel-Entscheidung frühestens 2024

Eine Entscheidung bei Knäbel dürfte es deshalb allzu schnell nicht gegeben. „Deswegen werden wir da vielleicht so ein, zwei Monate im Zeitplan nach hinten rutschen. Zu gegebenen Zeit werden wir das natürlich mit den verantwortlichen Personen diskutieren und dann entscheiden, wie wir weitermachen“, so Hefer. Heißt: Eine Entscheidung über die Zukunft von Peter Knäbel dürfte frühstens Anfang 2024 fallen. Die Fans müssen sich also noch gedulden.

Für Knäbels Zukunft dürfte vor allem die Auswahl des Trainers entscheidend sein. Sitzt der Griff jetzt nicht, scheint seine Zeit bei S04 gelaufen zu sein.