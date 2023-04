FC Schalke 04: Trainer-Hammer! ER wird den Verein verlassen

Großer Verlust für den FC Schalke 04! Die Königsblauen verlieren eines ihrer größten Trainer-Talente – Onur Cinel hört am Saisonende als Trainer der U17 auf. Das bestätigte der 37-Jährige gegenüber den Kollegen von der „WAZ“.

Der U17-Trainer des FC Schalke 04 will sich nach einer neuen Herausforderung umsehen. Sein großes Ziel ist der Profi-Fußball. Die Perspektive bei S04 hat für ihn offensichtlich nicht mehr gereicht.

FC Schalke 04: Cinel wird S04 verlassen

Seit 2012 ist Onur Cinel beim FC Schalke 04, lernte dort unter anderem von Trainer-Legende Norbert Elgert. Zwischenzeitlich war er sogar schon Co-Trainer bei den Profis. Seine Hauptaufgabe blieb aber die Betreuung der U17 der Knappenschmiede – und das mit großem Erfolg. Im vergangenen Jahr wurde er mit der B-Jugend Deutscher Meister.

+++ FC Schalke 04: Reis haut nach heftiger Pleite auf den Tisch – „Jeder muss sich an die eigene Nase fassen“ +++

„Die letzten beiden U17-Saisons waren für mich persönlich eine sehr erfolgreiche und besondere Zeit. Gemeinsam haben wir viele Titel gewonnen, ganz besonders waren die zwei Westdeutschen Meisterschaften und natürlich der Gewinn der Deutschen Meisterschaft“, erklärt Cinel gegenüber der „WAZ“.

Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem Cinel den nächsten Schritt gehen will. „Wie ich schon häufig erwähnt habe, ist mir meine persönliche Entwicklung sehr wichtig und dafür verspüre ich eine große Verantwortung. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass ich nicht noch weitere zwei Jahre die U17 hauptverantwortlich leite“, so der 37-Jährige.

Mehr News:

Schalke muss Plan umwerfen

Sein großes Ziel ist es, Trainer im Herren-Bereich zu werden. Die Perspektive beim FC Schalke 04 reichte ihm da offensichtlich nicht aus. Bei S04 plante man mit ihm als Nachfolger für Norbert Elgert in der U19, doch daraus wird nun nichts mehr.

Bis er einen neuen Trainerjob gefunden hat, bleibt Cinel dem FC Schalke 04 allerdings noch als „Leiter Methodik“ in der Knappenschmiede erhalten. Mehr dazu liest du bei den Kollegen von der „WAZ“.