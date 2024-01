FC Schalke 04 erwähnt es beiläufig – Missverständnis ist endgültig vorbei

Mit 31 Spielern an Bord ist der FC Schalke 04 am Dienstag (2. Januar) nach Portugal abgehoben. Zwei Kicker gehörten dabei nicht zum Aufgebot: Ibrahima Cisse und Niklas Tauer. Während für Cissé wohl für ein halbes Jahr verliehen wird, ist Tauers Zeit auf Schalke endgültig vorbei.

Nur in einem kleinen Nebensatz, den man leicht und gerne mal überliest, kündigte der FC Schalke 04 jetzt an, dass Niklas Tauer kurz vor einem Wechsel steht. Das Missverständnis ist also bald endgültig vorbei.

FC Schalke 04: Tauer wird S04 verlassen

„Ebenfalls nicht dabei sind Ibrahima Cissé (trainiert individuell in Gelsenkirchen, um von dort aus mögliche Gespräche über einen Wechsel führen zu können) und Niklas Tauer (ist in finalen Gesprächen mit einem anderen Verein)“, teilte Schalke 04 am Dienstagmittag mit.

Nur einen Tag später folgte der offizielle Abschied: Schalke beendet die Leihe vorzeitig. Tauer schließt sich Eintracht Braunschweig an. Löwen-Sportdirektor Benjamin Kessel freut sich über den Neuzugang: „Niklas hatte zuletzt keine einfache Zeit auf Schalke, wir sind von seinen Qualitäten jedoch absolut überzeugt. Er ist polyvalent einsetzbar, wir sehen ihn allerdings im Mittelfeldzentrum am stärksten. Zudem konnte er beim FSV Mainz 05 bereits Spielpraxis auf höchstem nationalem Niveau sammeln. Wir sind uns sicher, dass uns Niklas weiterhelfen wird.“

Leihe endet im absoluten Desaster

Für Tauer geht damit eine absolute Horror-Zeit beim FC Schalke 04 zu Ende. Im Januar 2023 wechselte er auf Leihbasis vom FSV Mainz 05 zu Schalke. Ursprünglich sollte er bis Sommer bleiben und in dieser Zeit zu einem Bundesliga-Spieler reifen – doch dieser Plan ging überhaupt nicht auf.

Zu Beginn stand Tauer häufig gar nicht erst im Kader – und auch seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga kommt er quasi gar nicht zum Zug. Ein Einsatz in Liga zwei gegen Braunschweig und ein Einsatz in Runde zwei des DFB-Pokals gegen St. Pauli stehen zu Buche. Es war also schon fast abzusehen, dass das Leihgeschäft vorzeitig beendet wird.