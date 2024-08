FC Schalke 04: Fans atmen auf! Königsblau verkündet wichtige Neuigkeiten

Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Aalen (2:0) geht es für den FC Schalke 04 nun zurück in den Ligaalltag. Am Sonntag (25. August, 13.30 Uhr) muss die Mannschaft von S04-Coach Karel Geraerts auswärts beim 1. FC Magdeburg ran.

Zuletzt hatte der FC Schalke 04 mit einigen bitteren Personalproblemen zu kämpfen. Doch mit Blick auf das Auswärtsspiel in Magdeburg gibt es nun gute Neuigkeiten: Wichtige Spieler stehen dem Belgier wohl wieder zur Verfügung.

FC Schalke 04: Verletztes Quartett zurück im Training

Nach dem Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig (5:1) war die Euphorie auf Schalke gleich groß. Doch in den letzten Tagen folgten gleich mehrere Rückschläge: die Niederlage in Nürnberg (1:3), dazu noch die Verletzungen von Paul Seguin, Tomas Kalas, Adrian Gantenbein und Emil Höjlund. Auch Amin Younes fiel zuletzt verletzt aus.

Doch als S04 am Dienstag (20. August) den Trainingsplatz betrat, gab es erleichterte Blicke bei den Fans: Seguin, Gantenbein, Höjlund und Younes waren wieder mit von der Partie und absolvierten die volle Trainingseinheit.

Seguin hat die beiden zurückliegenden Spiele wegen Problemen im Adduktorenbereich verpasst, Gantenbein fehlte in Aalen wegen muskulärer Probleme, Höjlund plagte sich zuletzt mit Schmerzen in der Leiste, Younes war krank. Doch das Quartett ist nun wieder im Training und könnte in Magdeburg wieder ins Team rücken.

Younes vor erstem Einsatz für Königsblau?

Vor allem die Genesung von Seguin dürfte ganz wichtig für Schalke und das Geraerts-Team sein. Der Mittelfeld-Stratege ist der Dreh- und Angelpunkt des S04-Spiels. Auch Gantenbein und Höjlund könnten wieder in die Startformation rücken – in Nürnberg standen beiden in der Startelf.

Für Neuzugang Younes wäre es hingegen der erste Auftritt für seinen neuen Klub. Die ersten drei Pflichtspiele verpasste er, jetzt steht er bereit. Geraerts wird sich über eine weitere Option für die Offensive freuen.