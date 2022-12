FC Schalke 04: Knäbel kündigt Transfers an – SO ist der S04-Plan

Nach dem 15. Spieltag steht der FC Schalke 04 in der Bundesliga am Tabellenende, fünf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. In der zweiten Jahreshälfte will S04 unbedingt da unten raus – und dafür plant man Neuverpflichtung. Der FC Schalke 04 beobachtet den Transfermarkt aktuell ganz genau, hält Ausschau nach möglichen Verstärkungen.

Vor Weihnachten dürfen die S04-Fans aber wohl nicht mit einem Neuzugang rechnen. Mindestens zwei Neue sollen in diesem Winter kommen – ein Spieler für das zentrale Mittelfeld und ein schneller Außenbahnspieler. Selbstverständlich würde S04 die Neuzugänge lieber heute als morgen präsentieren, doch Sport-Vorstand Peter Knäbel wirbt für Geduld.

FC Schalke 04: So sieht das Transfer-Plan aus

Wegen der WM würden sich viele Vereine Zeit nehmen. „Im Winter hat man nicht viele Schüsse, insofern lässt man sich dann auch entsprechend Zeit“, sagte Knäbel im Rahmen des Weihnachtssingens in der Veltins-Arena bei Sky. Der konkrete Zeitplan für die Neuverpflichtung steht aber schon.

„Spätestens zum Trainingslager sollten wir die Jungs dabeihaben, die sich dann auch noch erstmal einspielen müssen und sollen. Von daher bin ich guten Mutes, dass das passieren wird“, so die Ansage von Knäbel. Der FC Schalke 04 reist am 2. Januar in die Türkei ins Trainingslager nach Belek. Zehn Tage lang schuftet die Truppe von Trainer Thomas Reis dort, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten – im besten Fall schon mit Neuzugängen.

Schalke reist zum Trainingslager in die Türkei

Dort trifft S04 am 10. Januar in einem Testspiel auf den 1. FC Nürnberg. Zwei Abgänge konnte der FC Schalke 04 bislang schon verzeichnen.

Florian Flick wurde für ein halbes Jahr ohne Kaufoption an den 1. FC Nürnberg verliehen, Kerim Calhanoglu spielt in der zweiten Saisonhälfte auf Leihbasis beim SV Sandhausen.