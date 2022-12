FC Schalke 04: Alarmierend! Dieses Problem muss S04 endlich in den Griff kriegen

Konstanz? Für den FC Schalke 04 in vielen Bereichen ein Fremdwort. Zuletzt sogar bei der Liga-Zugehörigkeit. Besonders alarmierend ist jedoch die Zahl der Kapitäne der letzten Jahre. Seit der Degradierung von Benedikt Höwedes hat Schalke ein größeres Binden-Problem als der DFB.

16 (!) Kapitäne in den letzten fünf Jahren bei elf Trainerwechseln und vier Sportchef-Trennungen im gleichen Zeitraum. Diese grausige Bilanz zeigt: Der FC Schalke 04 braucht ganz dringend mehr Konstanz bei seinen Anführern.

FC Schalke 04 und die Kapitäns-Krise ohne Ende

Der Trainer-Verschleiß in Gelsenkirchen ist längst zum „Running Gag“ geworden. Doch bei der Vergabe der Binde sieht es beim S04 noch übler aus. Im August 2017 nahm der damalige Trainer Domenico Tedesco Benedikt Höwedes das Kapitänsamt ab. Eine vielkritisierte Entscheidung – die rückblickend ein Chaos auslöste.

Seither hat Schalke mehr Kapitäne verschlissen als Lothar Matthäus Ehefrauen. Diese Inkonstanz dürfte Königsblau sportlich fraglos heruntergezogen haben. Beim wilden Gewechsel auf der Trainer- und Sportchef-Position wäre Kontinuität auf der Kapitänsposition ein Anker gewesen, der dem Team wertvolle Stabilität gegeben hätte.

16 Kapitäne seit 2017/18

Stattdessen wurde und wird bis heute auch dort getauscht, was das Zeug hält. Höwedes verlor die Binde nach stolzen sechs Jahren an Ralf Fährmann, der musste sie nach anderthalb Jahren an Benjamin Stambouli abgeben, ab und an führten 2018/19 jedoch auch Naldo oder Daniel Caligiuri das Team aufs Feld.

2019/20 machte David Wagner Alexander Nübel zum Kapitän, damit er seinen Vertrag verlängert. Tat er aber nicht – und bekam die Binde deshalb wieder abgenommen. Neuer Spielführer war Omar Mascarell. Aber nur acht Spieltage. Dann war auch er das Amt wieder los, es wechselten sich Bastian Oczipka, Guido Burgstaller und Caligiuri ab. 2020/21 war es wieder Mascarell, aber erneut nur kurz. Der Spanier musste Platz machen für Sead Kolasinac, der auf Leihbasis (!) für ein halbes Jahr zurückgekehrt war. Auch er musste mehrfach vertreten werden.

Nächster Binden-Wechsel schon in Sicht

Weder mit dem Abstieg noch nach Wiederaufstieg kehrte Konstanz ein. Seither ist zwar Danny Latza die erste Wahl, der war jedoch meistens verletzt oder auf der Bank. So übernahmen meistens seine Stellvertreter Simon Terodde und Maya Yoshida. Bei allen laufen die Verträge im Sommer aus. Aber Trainer Thomas Reis sucht mittelfristig sowieso einen neuen Kapitän. Eine Spur führt zu Alex Kral. Der ist allerdings nur ausgeliehen.

Ende? Nicht in Sicht. Das Binden-Theater scheint beim FC Schalke 04 unendlich zu sein. Einen Trainerwechsel gab es in dieser Saison auch schon, ein Sportchef ist nach Rouven Schröders Knall-Rücktritt nicht vorhanden.