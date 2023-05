FC Schalke 04: Ex-Juwel träumt von Bundesliga-Rückkehr

Er war einst das größte Sturm-Juwel des FC Schalke 04, brach in der Jugend zahlreiche Rekorde, doch dann geriet seine Karriere auf Abwege. Die Rede ist von Donis Avdijaj.

Inzwischen spielt Donis Avdijaj in Österreich, hat seine Karriere dort wieder zum Laufen gebracht. Jetzt träumt das frühere Juwel des FC Schalke 04 von einer Rückkehr in die Bundesliga.

FC Schalke 04: Ex-Juwel Avdijaj über Umwege zum Durchbruch?

44 Tore in 25 Spielen – in der Saison 2012/2013 stellte Donis Avdijaj einen Rekord in der U17-Bundesliga auf, der erst 2019 von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko gebrochen wurde. Lange Zeit galt Avdijaj als größtes Talent der Knappenschmiede, doch seine Karriere sollte nicht wie erhofft verlaufen.

Bei den Profis des FC Schalke 04 blieb ihm der Durchbruch verwehrt. Auf gerade einmal zwölf Einsätze und zwei Tore kommt Avdijaj bei den S04-Profis. Nach Leihen zu Sturm Graz und Roda Kerkrade gab Schalke den Angreifer schließlich an Willem II (Niederlande) ab.

Es folgte eine schier unendliche Wechsel-Arie. Über Trabzonspor (Türkei), Heart of Midlothian (Schottland), FC Emmen (Niederlande) und AEL Limassol (Zypern) führte sein Weg schließlich nach Österreich zum TSV Hartberg.

Avdijaj träumt von Bundesliga-Rückkehr

Dort schien Avdijaj zum ersten Mal wieder richtig angekommen. In seiner ersten Saison wurde er gleich Stammspieler und erzielte fünf Treffer in 18 Spielen. Beim FC Zürich sollte der Aufschwung dann weitergehen, doch schnell war Avdijaj wieder außen vor. Also ging es nach nur einem halben Jahr wieder per Leihe zurück zum TSV Hartberg. Schnell knüpfte er an seine Leistungen der Vorsaison an.

Nun will Avdijaj endlich den Sprung in die Bundesliga schaffen. Laut „Sky“ träumt er von einer Rückkehr nach Deutschland. Sein Vertrag beim FC Zürich, der noch bis 2025 läuft, beinhalte demnach eine „niedrige Ausstiegsklausel“. Konkrete Vereine nennt der Pay-TV-Sender allerdings nicht.