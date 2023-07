FC Schalke 04: Ouedraogo-Hammer? Reis setzt deutliches Zeichen

Der Hype um Assan Ouedraogo nimmt beim FC Schalke 04 neue Formen an. So sehr wie seit langem nicht mehr, hypen die Fans das Juwel aus der Knappenschmiede. Die Hoffnung, endlich wieder einen Star aus den eigenen Reihen hervorzubringen, ist riesig.

Thomas Reis hält sich bezüglich seines Schützlings gewöhnlich bedeckt. In seiner Kommunikation ist der FC Schalke 04 klar: Ouedraogo soll mit aller Vorsicht aufgebaut werden. Jetzt setzt der Trainer allerdings ein deutliches Zeichen.

FC Schalke 04: Schwerer Auftakt

Zum Auftakt in die zweite Liga hätte es die Knappen kaum schwerer treffen können. Mit dem Duell gegen den Hamburger SV setzt die DFL den Aufstiegskracher direkt an den Anfang der Saison. Wer hier gewinnt, geht direkt mit ganz breiter Brust in die anschließenden Spiele.

++ Transfer-Wirrwarr zu Ende! Ex-S04-Star wechselt zu Bundesligist ++

Klar also, dass die Knappen für diese Aufgabe zum Start (vor zwei Jahren verlor man 1:3) seine erfahrensten Männer braucht. Die Fans fordern allerdings spätestens seit seinem Auftritt gegen Twente Enschede einen Startelfeinsatz von Juwel Ouedraogo.

Reis reagiert deutlich

Und was macht Thomas Reis? Der Trainer des FC Schalke 04 lüftet in der Pressekonferenz zum Spiel zumindest das erste Geheimnis. „Wir werden schauen, ob er einen Einsatz bekommt“, sagte Reis zunächst noch vorsichtig.

Dann aber: „Ich kann auf jeden Fall sagen, dass er definitiv mit nach Hamburg fährt.“ Damit ist klar: Trotz behutsamen Aufbauens, sehen die Schalker im Mittelfeldspieler eine ernsthafte Option für den Erfolg.

FC Schalke 04: Großes Lob für Juwel

Auch ansonsten schwärmt Reis in den höchsten Tönen von seinem jungen Schützling. „Ich bin froh, dass er in der Mannschaft so akzeptiert ist“, sagte Reis, „das zeigt, welche Qualität er hat.“ Auch die Mannschaft sehe, dass da etwas schlummert.

Weitere Nachrichten erfährst du hier:

Dennoch oder vielleicht gerade deshalb appelliert Reis weiterhin, dass man mit Ouedraogo vorsichtig umgehen müsse. Ob er am Freitag ins kalte Wasser geworfen wird und sein Profi-Debüt für den FC Schalke 04 feiert, wird man sehen.