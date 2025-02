FC Schalke 04: Neuzugang Barkok trifft erste Entscheidung – Fans erinnern sich sofort zurück

Das Winter-Transferfenster ist seit Montag (3. Februar) geschlossen! Drei neue Spieler hat der FC Schalke 04 im vergangenen Monat geholt: Loris Karius, Pape Meissa Ba und am Deadline Day kurzfristig noch Aymen Barkok vom FSV Mainz 05.

Der Mittelfeldspieler spielt die Rückrunde bei den Königsblauen, danach wird sich zeigen, ob der FC Schalke 04 ihn unter Vertrag nimmt. Bei seiner Verkündung hat Barkok eine Entscheidung getroffen, die bei vielen Fans schöne Erinnerungen erweckt.

FC Schalke 04: Barkok wechselt zu S04

In den vergangenen Monaten hatte Barkok in Mainz keine Chance mehr auf Einsätze, saß nur noch auf der Bank oder war nicht einmal im Kader. Deswegen wollte der 26-Jährige einen Neustart. Obwohl er noch einen Vertrag bis zum Sommer hatte, ließ ihn der Bundesligist ablösefrei zum FC Schalke 04 wechseln. Dort will der Mittelfeldspieler jetzt richtig angreifen.

„Ich freue mich sehr, dass ich auf Schalke in den kommenden Monaten die Chance erhalte, meine Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen. Ich möchte sie mit guten Leistungen nutzen, um der Mannschaft und dem Verein bestmöglich zu helfen“, sagt der gebürtige Frankfurter. Und auch Mulder freut sich über den Neuzugang: „Mit Aymen verpflichten wir einen Mittelfeldspieler, der unserem Spiel auf unterschiedlichen Positionen neue Impulse verleihen kann. Er bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Bundesliga-Spielen mit und wird sich zügig hier auf Schalke eingewöhnen.“

Bei den Knappen hat Barkok die Rückennummer 25 ausgewählt. Bei vielen Fans weckt diese Zahl schöne Erinnerungen, auch wenn der letzte Spieler, der sie hatte, für eher negative Schlagzeilen sorgte.

Fans blicken emotional zurück

Zunächst aber die Erinnerungen, an die die Fans gerne zurückblicken: 2017 verpflichtete der FC Schalke 04 mit Amine Harit einen Marokkaner, der sich für die Nummer 25 entschied. Der Mittelfeldspieler brauchte etwas Zeit, wurde dann mit seiner starken Technik zu einem Publikumsliebling.

Nun hat S04 mit Barkok einen weiteren Marokkaner geholt, der allerdings auch den deutschen Pass hat, und sich ebenfalls für die Rückennummer 25 entschieden hat. Die Anhänger hoffen, dass Barkok mindestens genauso liefern kann, wie es Harit einige Jahre für die Königsblauen gemacht hat.

Sein Trikotnummer-Vorgänger auf Schalke ist allerdings eher unbeliebt: Timo Baumgartl trug die 25, bevor sein Vertrag in der Hinrunde aufgelöst wurde, nachdem er suspendiert und zur U23 geschickt wurde.