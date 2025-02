Auf Schalke gefloppt – jetzt fängt ER plötzlich an zu zaubern

In der Geschichte des FC Schalke 04 gab es schon so einige Spieler, die auf ganzer Linie enttäuschten und den Erwartungen nicht gerecht wurden. Die Liste dafür ist sehr lang. Vor allem, als die Königsblauen damals noch einige Millionen im zweistelligen Bereich für Transfers ausgegeben haben.

Für Reinhold Ranftl hat Schalke zwar nicht eine hohe Ablöse gezahlt, die Erwartungen waren dennoch groß. Der Österreicher konnte sie nicht erfüllen. Nach seinem Abgang blüht er allerdings richtig auf – zur Überraschung der S04-Fans.

Ex-Schalke-Flop blüht immer mehr auf

Nur 16 Spiele absolvierte Reinhold Ranftl für Schalke 04. Mit großen Hoffnungen kam der Abwehrspieler in Gelsenkirchen an, konnte in der Saison 2021/22 zwar den Aufstieg mit den Knappen feiern, hatte dabei allerdings keinen großen Anteil dran. In der Rückrunde saß Ranftl nur noch auf der Bank oder stand nicht einmal im Kader.

Im Sommer 2022 ging Ranftl für eine Leihe zu Austria Wien, konnte dort plötzlich überzeugen und wechselte dann ein Jahr später fest zum österreichischen Klub. Dort zeigt der Rechtsverteidiger eindrucksvoll, was man auch auf Schalke von ihm erhofft hatte.

Bei den Wienern ist Ranftl nämlich gesetzt, absoluter Leistungsträger und Matchwinner. Das zeigte er vor allem am vergangenen Wochenende beim Viertelfinal-Duell im österreichischen Pokal. Gegen Sturm Graz erzielte Ranftl zunächst die 1:0-Führung und bereitete den zweiten Treffer zum Endstand vor.

Ranftl glänzt in Wien

Anders als beim FC Schalke 04 kann Ranftl in dieser Saison nun also vom ganz großen Titelgewinn träumen. Mit den Knappen wurde er Zweitligameister, in Wien winkt nun nicht nur der Pokalerfolg. In der österreichischen Liga ist Austria Wien nur drei Punkte hinter Sturm Graz, den man aus dem Pokal rausgeworfen hat.

Ranftl könnte also in dieser Saison mit zwei Titeln in den Sommerurlaub fliegen. International verabschiedete sich die Austria auf bitterer Art und Weise aus der Conference-League-Qualifikation. In der 2. Runde sind die Wiener im Elfmeterschießen gegen Ilves Tampere aus Finnland rausgeflogen.