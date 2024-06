Nach Abgang vom FC Schalke 04: Talent findet neuen Klub

Lange hatte es sich abgezeichnet, nun herrscht endgültig Gewissheit. Der FC Schalke 04 verliert ein Talent – nun steht sein neuer Verein fest!

In der Schalker Zweitvertretung reifte er zum Leistungsträger, später hegte er höhere Ambitionen, doch diese konnten die S04-Verantwortlichen wohl nicht erfüllen. Dass es Nelson Amadin zu einem neuen Verein ziehen würde, war lange klar. Nun steht fest: Den 23-Jährigen zieht es in die Bundesliga!

FC Schalke 04: Amadin wechselt zum TSV Hartberg

Der niederländische Flügelspieler unterschreibt beim österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg einen Zweijahresvertrag bis 2026. Markus Schopp, Cheftrainer und Sportdirektor der Hartberger, zeigt sich begeistert über die Neuverpflichtung: „Nelson ist ein extrem spannender Spieler und in allen offensiven Positionen flexibel einsetzbar, ganz vorne oder über die Seite von links bzw. rechts kommend“, so Schopp in einem Klubstatement.

Weiter schwärmt der 50-Jährige: „Er hat eine unglaubliche Dynamik und einen sehr guten Tiefgang. Zudem ist er ein Spieler, der sich sehr gut zwischen den Linien bewegen kann und interessant bei Standards ist. Er möchte den nächsten Entwicklungsschritt gehen und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm“.

Amadin soll S04-Vertragsangebot angelehnt haben

Die U23 des FC Schalke 04 verliert also einen seiner größten Leistungsträger. Mit 15 Scorerpunkten in 28 Einsätzen trug der gebürtiger Rotterdamer maßgeblich zum sensationellen fünften Platz des Teams von Jakob Fimpel in der Regionalliga West bei. Dort hätte es für Amadin auch weitergehen können. Doch das Schalker Vertragsangebot soll nach Informationen von „RUHR24“ nicht den Erwartungen des Spielers entsprochen haben.

In Hartberg hat der 23-Jährige nun die Chance, sich auf Österreichs größter Bühne zu beweisen. Zusammen mit ihm auflaufen wird Donis Avdijaj, der einst auf Schalke als großes Talent gehandelt wurde.