FC Schalke 04 knallhart! Schallende Ohrfeige für S04-Fanliebling

Die Vorbereitung des FC Schalke 04 auf die neue Saison geht los – und startet direkt mit einem dicken Knall!

Seit Montag (24. Juni) absolvieren die S04-Profis die ersten obligatorischen Leistungstests. Nach dem radikalen Umbruch der S04-Bosse Ben Manga und Marc Wilmots darf Trainer Karel Geraerts viele neue Gesichter begrüßen. Vereinslegende Ralf Fährmann erreichten nun jedoch keine guten Nachrichten!

FC Schalke 04: Fährmann in die U23 verbannt

Der 35-Jährige steht zusammen mit sechs weiteren S04-Profis auf dem Abstellgleis. Bei einem passenden Angebot darf der Torhüter, der beim Revierklub noch einen gut dotierten Vertrag bis 2025 besitzt, den Verein verlassen. Eine Offerte, die den gebürtigen Chemnitzer dazu bewegen könnte, trudelte jedoch bislang noch nicht ein. Nun haben Schalkes Bosse erste Konsequenzen gezogen.

Denn wie die „WAZ“ berichtet, soll die S04-Vereinsführung Fährmann in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben, dass der Ersatzkeeper bis auf Weiteres in der U23 der Königsblauen mittrainieren wird. Diese Entscheidung sollen Vereins- und Spielerseite zusammen getroffen haben. Beim Trainingsauftakt der Profis am Mittwoch (26. Juni) wird Fährmann also nicht dabei sein.

Zukunft von Fährmann weiter ungewiss

Wie es für den Torhüter, der auf 287 Einsätze für den FC Schalke 04 kommt, weitergehen wird, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Wie auch bei den anderen Verkaufskandidaten Baumgartl, Drexler, Tempelmann, Matriciani, Polter und Mohr zeichnet sich ein zeitnaher Abgang bislang nicht ab. Sollte sich kein Käufer finden, könnte Königsblau auf Fährmanns Vertrag bis zum Sommer 2025 sitzenbleiben.

Für S04-Coach Karel Geraerts ist ein Sorgenkind somit zumindest vorerst von der Liste. Ob die restlichen Verkaufskandidaten beim Trainingsauftakt dabei sein werden, steht noch in den Sternen. Näheres kannst Du bei der WAZ nachlesen!