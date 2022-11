FC Schalke 04: Bittere Kunde für Boujellab – platzen jetzt alle Hoffnungen?

Aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ins Profigeschäft: Nassim Boujellab war auf dem Höhenflug – doch dann kamen die Turbulenzen.

Das Eigengewächs des FC Schalke 04 erlebte in den letzten Jahren viele Aufs und Abs. Nun droht der nächste bittere Rückschlag.

FC Schalke 04: Kein Platz für Nassim Boujellab?

Es waren Zeiten, als Schalke auswärts noch gewinnen konnte. Im März 2019 durfte Nassim Boujellab erstmals in der Bundesliga ran. Beim 1:0-Sieg in Hannover spielte er elf Minuten, stand nur eine Woche später in der Startelf.

Der große Durchbruch? In den folgenden drei Jahren kam der Mittelfeld-Allrounder 34 mal für Schalke zum Einsatz. In der Alptraum-Saison 2020/21 verpasste er den endgültigen Abstieg wegen eines Bänderrisses. Danach wurde er im Rahmen des Total-Umbruchs aussortiert.

Rausschmiss in Ingolstadt, Meister in Helsinki

Der erste knallharte Niederschlag, es sollte nicht der letzte bleiben. Als S04-Leihgabe ging es beim FC Ingolstadt weiter bergab. Erst hagelte es Niederlagen, dann flog er aus dem Kader – und schließlich sogar aus dem Verein. Er habe „wiederholt gegen klub- und mannschaftsinterne Regeln verstoßen“, hieß es. Und auch der FC Schalke 04 wollte ihn nicht zurück. Im März 2022 stand Boujellabs Karriere vor dem Aus.

Doch es folgte die Wende. Der HJK Helsinki lieh den gebürtigen Hagener bis Jahresende aus. Plötzlich spielt Boujellab Europa League – und hielt sogar Edelmetall in den Händen. Als Stammspieler wurde der 23-Jährige finnischer Meister.

Keine Zukunft auf Schalke?

Nun endet die Leihe. Boujellab freut sich sehr auf die Rückkehr zu seinem „Herzensverein“ FC Schalke 04, will wieder angreifen und sich für Einsätze empfehlen. Das Problem: Schalke freut sich nicht auf ihn. Laut „WAZ“ ist bei Königsbau kein Platz für ihn.

Stattdessen strebt der S04 den sofortigen und diesmal endgültigen Abschied an, berichtet die „WAZ“. Alle Hoffnungen auf ein Comeback bei „seinem“ Klub drohen zu platzen. Und die Zukunft von Nassim Boujellab ist einmal mehr ungewiss.

