FC Schalke 04: Mulder haut auf den Tisch – „Dürfen wir nicht“

Der FC Schalke 04 ist zurück aus der Winterpause. Am Donnerstag (2. Januar) ist die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Einen Tag später ging es ins Trainingslager in die Türkei.

Die Laune beim Revierklub dürfte dabei ausgesprochen gut sein. Denn nach den sportlichen Erfolgen kurz vor der Winterpause befindet sich der FC Schalke 04 in Aufbruchstimmung, der Abstiegskampf scheint Geschichte. Doch nun spricht S04-Boss Youri Mulder ein Machtwort!

FC Schalke 04: Mulder warnt vor voreiliger Euphorie

So schnell kann es auf Schalke gehen: Nachdem vor wenigen Wochen wohl noch niemand an einen Aufstieg in die Bundesliga dachte, träumen die ersten Königsblau-Anhänger schon jetzt von der großen Aufholjagd. Ein gefährliches Spiel, wie Youri Mulder gegenüber der „Bild“ andeutet: „Die Gefahr ist jetzt, dass wir denken: Wir wollen den zweiten oder dritten Platz schaffen und wir steigen auf“.

Stattdessen ruft der 55-Jährige zur Demut auf: „Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln und gucken, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Wir dürfen nicht nach oben schauen, es sind acht Punkte auf den Relegationsplatz – aber auch nur sechs Punkte nach unten. Und das wiegt schwerer“, so Mulder.

S04 will Serie fortführen

Im Verein scheint man derzeit also nicht über eine etwaige Rückkehr in die Bundesliga nachzudenken – das deutete zuletzt auch Übungsleiter Kees van Wonderen an. Nach dem Mega-Umbruch im vergangenen Sommer will der S04 also erst einmal kleine Brötchen backen – und schnell den Klassenerhalt klarmachen.

Den Grundstein dafür hat man bereits vor der Winterpause gelegt. Nach insgesamt sieben Punkten aus den Spielen gegen Paderborn, Düsseldorf und Elversberg hat der FC Schalke 04 die Hinrunde mit 20 Punkten abgeschlossen – und liegt damit voll auf Kurs Klassenerhalt. Gegen die direkte Konkurrenz aus Braunschweig soll zum Rückrundenauftakt (18. Januar) die Fortsetzung folgen.