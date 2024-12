FC Schalke 04: Beim S04 blieb er glücklos – Ex-Flop vor nächstem Wechsel?

Der FC Schalke 04 hat in der jüngeren Vergangenheit bei dem ein oder anderen Transfer schonmal ordentlich danebengegriffen. Spieler wie Nabil Bentaleb oder Sebastian Rudy bescherten dem Revierklub ein sattes Minusgeschäft ohne sportlichen Mehrwert.

Ein ehemaliger Schalker, der sich am Ende seiner Zeit bei Königsblau als echter Flop erwies, hat sich inzwischen wieder rehabilitiert. Doch nun steht er schon wieder vor einem Wechsel – beim FC Schalke 04 werden sich wohl nur noch wenige an ihn erinnern!

FC Schalke 04: Miranda vor Türkei-Wechsel?

Juan Miranda und Schalke 04? Das hat am Ende nicht wirklich zusammengepasst. Nach dem überraschendem Vizemeistertitel unter Domenico Tedesco kam das damalige spanische Linksverteidiger-Juwel im Sommer 2019 per Leihe vom FC Barcelona ins Ruhrgebiet. Ein Jahr und gerade einmal zwölf Einsätze später war klar: Gefunkt hat es in dieser Beziehung nicht.

Nach anschließend vier Jahren bei Betis Sevilla kickt Miranda inzwischen mit dem FC Bologna in der Champions League, spielt beim Serie-A-Klub eine ordentliche Rolle. Doch nun könnte der mittlerweile 24-Jährige schon wieder den Verein wechseln. Denn diversen Medienberichten zufolge soll Fenerbahce Istanbul ein Auge auf den ehemaligen Schalker geworden haben.

Miranda wohl nicht die erste Wahl

Demnach sucht der türkische Spitzenklub derzeit nach Verstärkungen für seine Defensive, die aktuell von Verletzungen geplagt ist. Der Klub von Trainer Jose Mourinho soll Miranda allerdings nur als mögliche Alternative ausgemacht haben, sollte es mit den Verpflichtungen anderer Transferziele nicht klappen.

Derzeit erscheint es allerdings ohnehin fraglich, ob Miranda wirklich an einem Wechsel in die türkische Metropole interessiert ist. Denn mit Fenerbahce würde der Ex-Schalker nur in der Europa League spielen, während in Bologna noch Champions-League-Fußball gespielt wird. Allerdings droht beiden Klubs derzeit das vorzeitige Aus im internationalen Wettbewerb.