FC Schalke 04: Neuzugang spielt sich in Herzen der Fans – Reis bleibt wohl keine andere Wahl

Dem FC Schalke 04 läuft die Zeit davon. Die Knappen warten weiterhin auf ihren ersten Sieg seit dem 14. Spieltag. Trotz ansprechender Leistungen in den vergangenen Spielen gelang S04 der große Befreiungsschlag noch nicht.

Für den FC Schalke 04 gilt momentan das, was Jahrhundert-Trainer Huub Stevens stets predigte: Die Null muss stehen. Zwar gelingt dies Königsblau defensiv hervorragend, offensiv steht die Null allerdings auch nach drei Spielen in der Rückrunde noch. Dank eines Neuzuganges, der sich bereits nach wenigen Partien in die Herzen der Fans zu spielen scheint, ist der S04 aber guter Hoffnung, dass sich auch das bald ändern könnte.

FC Schalke 04: Neuzugang malocht sich zum Fanliebling

Michael Frey kam vor knapp drei Wochen zum S04. Der Stürmer wechselte auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen ins Ruhrgebiet. Die Knappen verfügen nach Ablauf der Leihe über eine Kaufoption, die sowohl in Liga Eins als auch in der zweiten Bundesliga gültig ist. Nach nur wenigen Wochen scheint der Schweizer ein Publikumsliebling zu werden. Und das, obwohl ihm noch kein (reguläres) Tor gelang.

+++ FC Schalke 04: Sorge beim S04 – nächster Neuzugang verletzt? +++

Frey erzielte im vergangenen Heimspiel gegen den Vfl Wolfsburg einen sehenswerten Treffer zum vermeintlichen 1:0. Die Veltins Arena explodierte. Die Torflaute schien endlich vorbei. Doch: Vorlagengeber Dominick Drexler stand zuvor im Abseits, der Treffer zählte nicht. Trotz aberkannten Treffer waren sich die Fans von Königsblau nach dem Spiel einig: Das war ein bärenstarkes Spiel von Michael Frey. Der bullige Stürmer warf sich in jeden Zweikampf, machte viele Bälle fest, ging nahezu in jede Pressingsituation und ackerte unheimlich viel. Eine echte Power-Leistung des Neuzuganges.

Die Fans honorierten dies sofort. Als Frey in der 87. Minute völlig erschöpft ausgewechselt wird, schallt sein Name durch das Stadion. Dazu regnete es förmlich Applaus. Die Meinungen der Fans in den sozialen Netzwerken: Michael Frey gehört nach dieser Energieleistung dauerhaft in die Startelf. „Gestern endgültig deutlich geworden: Frey muss Terodde aus der Start11 verdrängt haben“, erklärte ein Twitter-User nach dem Spiel. Ein anderer ging sogar noch etwas weiter: „Michael Frey für mich nach nur ein paar Wochen schon mein Lieblingsspieler. Ist das ein geiler Typ“, hieß es.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

S04: Aufstiegsheld nur noch Nummer Zwei?

Michael Frey kämpft sich in die Herzen der Fans. Für Simon Terodde eine schwierige Situation, er war schließlich fast immer gesetzt. Terodde ist der Aufstiegsheld beim S04. Er schoss Schalke mit 30 Saisontoren in der letzten Saison nahezu im Alleingang zum Aufstieg. Nun könnte der Kult-Stürmer nur noch die zweite Wahl werden. Ist S04-Coach Reis nach dem vergangenen Spiel gezwungen, Frey starten zu lassen? Für Michael Frey ist das ganze Thema nicht so wild. „Simon hat in seiner Karriere Unglaubliches geleistet. Wenn ich spiele, spiele ich – wenn er spielt, spielt er. Es geht um Schalke, nicht um einzelne Personen“, erklärte der 1,88 Meter große Stürmer deutlich.

Mehr News zum S04:

Die Aufgabe von Thomas Reis ist es nun, mit beiden Personalien richtig umzugehen, den Kampf um die Sturmspitze sauber und ehrlich zu moderieren. Gelingt das dem 49-Jährigen, könnten Frey und Terodde sich einander zu Top-Leistungen anstacheln. Für die beiden Stürmer geht es jetzt darum, ihr Ego hinten anzustellen und für den Klassenerhalt gemeinsam alles zu geben. Nur dann kann die große Aufholjagd und die Rettung gelingen.