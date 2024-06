FC Schalke 04: Konkurrent schlägt zu – hat S04 gepennt?

Der FC Schalke 04 bastelt fleißig an seinem neuen Kader – doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Nun ist einem Gegner womöglich ein echter Coup gelungen. Einst krallten sich die Bayern Michael Cuisance. Nach einem tiefen Fall konnte das frühere Top-Talent in Osnabrück wieder Ausrufezeichen setzen, jetzt folgt der nächste Schritt.

Cuisance steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Die Ablöse von unter 300.000 Euro hält nicht nur das Risiko gering. Es wirft bei den Fans des FC Schalke 04 auch die Frage auf, warum der S04 nicht im Poker mitgemischt hat.

FC Schalke 04: Cuisance-Coup wirft Fan-Fragen auf

Bei Borussia Mönchengladbach spielte er als Teenager die Sterne vom Himmel, war so gut, dass er nur zwei Tage nach seinem 20. Geburtstag für satte acht Millionen Euro zu Bayern München ging. Doch der Plan ging nicht auf. Der Franzose wurde zum Bayern-Flop, suchte in Frankreich und Italien vergeblich nach dem neuen Glück – und fand es in Osnabrück. Trotz des Abstiegs machte Cuisance als Leihgabe eine gute Figur. Zurück nach Italien wird es nun aber nicht gehen. Hertha BSC hat sich den inzwischen 24-Jährigen laut übereinstimmenden Berichten unter den Nagel gerissen.

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

Ein Engagement, das mit Spannung beobachtet wird. Cuisance ist fraglos hochveranlagt, funktionierte aber nur bei wenigen seiner Stationen. Doch Hertha konnte das Risiko gering halten. Nicht einmal 300.000 Euro bezahlen die Berliner für den Edeltechniker. Das lässt so manchen Fan des FC Schalke 04 stutzig werden. Warum hat mein Klub sich (offenbar) nicht um den Ex-Bayern-Profi bemüht?

„Ich verstehe bald gar nichts mehr“

Hat Schalke den Cuisance-Poker verpennt? Den königsblauen Anhängern läuft es angesichts der Möglichkeiten dieses Transfers kalt den Rücken herunter. Einige Kommentare:

„Man muss sich mit dem Spieler eigentlich auch beschäftigen.“

„Ahh! Würde Cuisance bei uns so feiern.“

„Ich verstehe bald gar nichts mehr.“

„Fände Cuisance auch für den S04 durchaus interessant. Guter Fußballer und stabile Saison gespielt bei Osna.“

„Ah chillig, 300.000. Aber Janik Bachmann auch gut.“

„Wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir keine Chance gegen die.“

Mehr News:

Auf dem Weg zurück nach oben ist Hertha BSC einer der Klubs, mit denen sich der FC Schalke 04 messen muss. Ob Michael Cuisance dabei am Ende den Unterschied machen wird?