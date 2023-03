FC Schalke 04: Star vor Verlängerung – doch es gibt einen großen Haken

Er ist beim FC Schalke 04 die Konstanz in Person, hat in dieser Saison als einziger Kicker noch keine einzige Spielminute verpasst, stand immer auf dem Feld. Die Rede ist von Innenverteidiger Maya Yoshida.

Durch seine zahlreichen Einsätze soll sich der Vertrag von Maya Yoshida beim FC Schalke 04 jetzt sogar automatisch verlängern. Allerdings hat die Sache noch einen gewaltigen Haken. Ob Yoshida wirklich bei S04 bleibt, hängt von ihm und seinen Mitspielern ab.

FC Schalke 04: Yoshida-Vertrag verlängert sich

Im Sommer holte der FC Schalke 04 den erfahrenen Maya Yoshida ablösefrei von Sampdoria Genau aus Italien. Der Japaner sollte bei S04 seinen Landsmann Ko Itakura ersetzen – und das tat er auch, zumindest personell. Yoshida ist seit Anfang an in der Innenverteidigung des FC Schalke 04 gesetzt und hat dort die Führung übernommen.

Seit er im Winter mit Moritz Jenz noch den passenden Partner an seine Seite gestellt bekommen hat, läuft es auch für den Japaner wieder richtig gut. Yoshida ist mit dafür verantwortlich, dass sich die Schalker Defensive in den vergangenen Spielen stark stabilisiert hat.

Ob Yoshida aber auch langfristig der Schalker Abwehrchef bleibt, ist noch fraglich. Sein Vertrag läuft nur bis zu Saisonende, verlängert sich allerdings automatisch mit seinem 25. Einsatz – und der steht an diesem Wochenende gegen den VfL Bochum wohl schon an.

Yoshida-Vertrag nur unter DIESER Bedingung gültig

Aber: Nicht zu früh freuen, liebe Schalker. Laut dem „kicker“ ist der Vertrag von Yoshida nur für die Bundesliga gültig. Yoshidas Zukunft hängt also ganz davon ab, ob der FC Schalke 04 in dieser Saison den Klassenerhalt. Bleibt S04 drin, bleibt auch Yoshida. Steigt Schalke ab, ist Yoshida weg. So einfach ist die Rechnung.

Diese Rechnung gilt im Übrigen auch für Yoshidas Innenverteidigerkollegen Jenz. Wenn Schalke den Klassenerhalt schafft, greift eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro. In der Bundesliga könnte S04 also auch im nächsten Jahr auf sein Innenverteidiger-Duo bauen.

